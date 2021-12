Of het nu om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers gaat, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we kersverse opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Dit keer: Elise Trommelen (31), bijna een jaar directeur van Amsterdams Venduhuis De Eland en De Zon.

Hoe ben je directeur geworden?

"Mijn vader heeft het bedrijf in 1987 gekocht en ontmoette hier mijn moeder. Toen hij acht jaar geleden overleed heeft zij het stokje overgenomen. Ik ben hier als het ware opgegroeid. Uiteindelijk werd ik veilingmeester en groeide langzaam naar de rol van directeur toe."

Want het moest een familiebedrijf blijven?

"Dat ik het bedrijf over zou nemen, lag inderdaad in de lijn der verwachting. Maar ik heb me er wel een tijdje tegen verzet. Ik wilde graag dingen buiten het veilinghuis ontdekken en ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Bij andere bedrijven heb ik gezien hoe zij hun bedrijfsvoering aanpakken, hoe ze hun afwegingen maken, met collega's omgaan en vergaderen. Met deze ervaring kan ik een veel betere directeur zijn."

Wanneer wist je dat je er klaar voor was?

"Het veilingbloed kruipt waar het niet gaan kan, dus ik kon niet anders dan hier terugkomen. De vraag is in hoeverre je er klaar voor kan zijn, maar ik denk dat ik dat wel was. Dit jaar was niet het meest makkelijke jaar om een bedrijf over te nemen. We hebben lang last gehad van de lockdown en ik moest elke dag anticiperen op de volgende dag. Maar we zijn wel anders tegen dingen aan gaan kijken. We konden de veilingen niet fysiek houden, online heeft een enorme vaart genomen. De catalogus staat nu online en mensen kunnen meekijken met de veiling via de webcast."

“Als er een kast in elkaar gezet moet worden, sta ik er ook gewoon bij te helpen.”

Wat voor directeur wil je zijn?

"Ik wil de organisatie zo plat mogelijk houden, daarom ben ik bewust toegankelijk voor mijn collega's. Ik neem elke ochtend even de tijd om met iedereen contact te hebben. Ik vind het ook erg belangrijk dat er veel gelachen wordt. Je moet als directeur niet in je ivoren toren blijven zitten. Als er een kast in elkaar gezet moet worden, sta ik er ook gewoon bij te helpen."

Je bent jong, speelt je leeftijd een rol?

"De oudere generatie verwacht in een veilinghuis een ouder iemand als directeur. Maar als ze mij gesproken hebben, vervaagt dat. Ik kan juist ontwapenend zijn omdat ik nog jong ben. In het begin had ik het idee dat ik mezelf moest bewijzen. Nu denk ik steeds vaker: ik doe het om mijn manier. Veel mensen vinden dat leuk en verfrissend, de kunstwereld kan dat wel gebruiken."

Waarom?

"Deze wereld is soms best wat verouderd. Ik hoop de jongere generatie naar de veilinghuizen toe te kunnen trekken. Een bezoek aan een veilinghuis is ook een leuk uitje. Donderdag gaat bijvoorbeeld de laatste grote apothekerscollectie van Nederland onder de hamer, hoe cool is het om die te zien?"

“In de mode zit er qua prijs ook nog een hele wereld tussen Hermès en H&M in, dat geldt net zo goed voor veilingen.”

"In het nieuws zie je vooral de veilinghuizen die exclusieve stukken veilen, Rembrandts en Banksys die voor astronomische bedragen weggaan. Of mensen kennen alleen tv-programma's als Storage Wars met kopers die jagen op de beste veilingitems in opslagboxen. In de mode zit er qua prijs ook nog een hele wereld tussen Hermès en H&M in, dat geldt net zo goed voor veilingen."

Hoe ziet de toekomst eruit voor het bedrijf?

"Ik ben benieuwd hoe het online stuk van het werk zich verder zal uitbreiden. En ik hoop dat we het bedrijf als familie kunnen blijven voortzetten. Als ik kinderen krijg, zou het natuurlijk mooi zijn als ze het willen overnemen. Maar ik geef ze de keuze, die heb ik zelf ook gehad."