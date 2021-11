Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een theeplant die in Nederland kan groeien.

Wat: LocalTea, thee van Nederlandse bodem

LocalTea, thee van Nederlandse bodem Bedenkers : Johan Jansen en Dionne Oomen

: Johan Jansen en Dionne Oomen Sinds: 2016

Hoe zijn jullie op dit bedrijfsidee gekomen?

Jansen: "Ik heb in China gewoond en gewerkt. Daar heb ik thee leren maken en mocht ik meehelpen met het oogsten van theeplanten. Zo ontdekte ik dat bijna alle soorten thee van dezelfde plant komen. Dat wilde ik meer mensen laten ontdekken en toen besloot ik de plant naar Europa te halen."

"Ik wilde geen theeplanten in Nederland verkopen en zo een gat in de markt vullen. Ik vond het veel mooier als meer mensen zelf hun thee konden maken. Mijn doel werd toen: de plant aanpassen zodat hij ook hier zou overleven."

Dat is vast makkelijker gezegd dan gedaan.

Jansen: "Het heeft niet voor niets tien jaar geduurd om dit voor elkaar te krijgen. Het begon met een plantje waarvan je twee kopjes thee per jaar van kunt maken. Vorig jaar hebben we 750.000 kopjes thee bij mensen gebracht en dit jaar worden dat er 2 miljoen!"

Waarom zo veel moeite doen als je ook thee kunt kopen bij de supermarkt?

Oomen: "Door lokaal thee te produceren bespaar je veel op energie en water. En we maken hoogwaardige kwaliteitsthee op ambachtelijke wijze."

Jansen: "95 procent van de thee wordt met de CTC-techniek gemaakt. De verse bladeren, maar ook oud blad en de stengels worden dan tot een moes gemalen die vervolgens op 80 graden wordt verwarmd."

En dan?

Oomen: "Aan dit mengsel worden smaakjes toegevoegd. Maar als je het zakje te lang in het water laat hangen, wordt de thee wrang van smaak. Ik merk dat weinig mensen weten dat dit komt door de manier van produceren. Ik wist het zelf tot vier jaar geleden ook niet. Terwijl ik dagelijks thee drink."

Jansen: "Wat betreft bekendheid staan we in de theewereld nog aan het begin. Wij hopen nu meer mensen te laten inzien hoe thee gemaakt wordt en dat je het ook zelf kunt telen."

Dus straks hebben we allemaal een theeplant in de keuken staan?

Oomen: "Niet iedereen hoeft direct zijn eigen thee te maken. We willen iedereen meenemen in dit verhaal. We willen ook de 'sopper' bereiken, de theedrinker die zijn zakje het liefst zo snel mogelijk door het water haalt. Daarom verkopen we, naast losse thee, ook thee in theezakjes."

Jansen: "Slechts 1 procent van de theedrinkers gebruikt losse thee. Wij blijven dus de behoeften van de consument volgen. Dat voelt voor ons als afremmen, maar alleen zo bereiken we zo veel mogelijk mensen."

Welke obstakels zijn jullie tegengekomen?

Jansen: "We hebben moeilijke periodes gehad waarin het niet ging zoals wij wilden. Maar door de juiste mensen om ons heen te verzamelen hebben we grote stappen gezet. Inmiddels zijn we financieel gezond. Maar er waren dagen waarop we het niet konden bolwerken. Dat is ook niet goed voor het team."

Oomen: "Wat ik een uitdaging vind, is dat we ons werk mee naar huis nemen. Die balans tussen werken en privé moet wel goed zijn, anders houd je het niet vol."

Hoe steunen jullie elkaar?

Oomen: "Het is heel fijn dat we elkaar even achter het bureau vandaan kunnen halen. Zo van: nu gaan we even ontspannen."

Jansen: "Door dit avontuur hebben we elkaar veel beter leren kennen en weten we heel goed wat we aan elkaar hebben."