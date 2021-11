Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Maartje Niehof, die voedingssupplementenmerk SUPS oprichtte.

Ondernemer: Maartje Niehof

Maartje Niehof Bedrijf: SUPS

SUPS Leestip: De kracht in jezelf: het onderbewustzijn als raadgever van Joseph Murphy

Moeders zijn bijna continu moe, al proberen ze nog zo goed voor zichzelf te zorgen. Maartje Niehof, moeder van vier jongens, herkent dat maar al te goed. Na haar vierde kind merkte ze dat ze zich niet meer fit voelde. Ze wist niet meer waar ze de energie vandaan moest halen om ook nog ondernemer, vrouw én vriendin te zijn. Daarom ontwikkelde ze voedingssupplementen die zwangere vrouwen en moeders een broodnodige energieboost geven.

Waarom heb je het boek van Murphy gekozen als gouden leestip?

"Het boek gaat dieper in op de kracht van je mindset. Positieve gedachten leiden tot positieve uitkomsten, en andersom. Murphy noemt de geest 'een tuin waarin je zaadjes kunt planten'. Het is aan jou of je er rozen of doornstruiken in plant. Als ondernemer is het dus ontzettend belangrijk dat je de kracht en energie hebt om er het beste uit te halen. Het gaat om jouw idee, jouw geld en de richting die je met jouw bedrijf op wil."

“Als ik het boek opensla, kan ik binnen twee minuten mijn mindset veranderen.”

Hoe stuur jij jouw gedachten tijdens de dag?

"Ik houd mezelf continu bij de les en pak het boek van Murphy er vaak bij. Ik heb het nog nooit van kaft tot kaft gelezen, ik pak de hoofdstukken waar ik iets aan heb. Er staan bijvoorbeeld ook verhalen in over een gelukkig huwelijk of vriendschap, dat is voor mijn bedrijf niet relevant. Als ik het boek opensla, kan ik binnen twee minuten mijn mindset veranderen."

Is positief denken écht zo makkelijk?

"Ik ben geen doemdenker, maar het kan lastig zijn om me niet te laten afleiden door negatieve gedachten. Als ik een rotdag heb, weet ik dat mijn gedachten me in de steek lieten. Er is veel wat je níét in de hand hebt, maar gedachten wel."

"Ik probeer ze dan bij te sturen en om te buigen naar het positieve. Als negatieve gedachten de overhand krijgen zonder dat je het doorhebt, drijft uiteindelijk de koers van jouw bedrijf af. Andersom werkt het ook. Als het goed gaat, kan het boek me verder 'optillen', de positieve energie versterken."

De gouden bergen zijn binnen handbereik?

"Het gaat erom dat je gelooft in de kracht vanbinnen. Veel vrouwen hebben last van het bedriegerssyndroom (het gevoel dat je eigenlijk niets kunt en dat alleen je omgeving dat nog niet heeft ontdekt, red.), ze denken dat ze al klaar moeten zijn voor iets voordat ze het kunnen gaan doen. Dat is niet zo, je kunt beter gewoon beginnen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen die weleens twijfelt aan zichzelf. Mijn oudste zoon is veertien jaar en ik denk dat het vanaf die leeftijd al een behulpzaam boek kan zijn. Als je een moment van onzekerheid hebt en je merkt dat gedachten in de weg zitten, dan helpt dit boek enorm."