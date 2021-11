Diversiteit staat bij veel bedrijven hoog op de agenda. Maar er daadwerkelijk voor zorgen dat je bedrijf diverser en inclusiever wordt, is makkelijker gezegd dan gedaan. Welke stappen zijn er nodig om resultaten te behalen? Dit adviseren experts Mourad El Moussati en Siham Achahboun.

Diversiteitsadviseur Mourad El Moussati ziet dat veel bedrijven wel aan meer diversiteit willen werken, maar vastlopen in de uitvoering. Hij helpt bedrijven op weg via workshops en adviestrajecten en begeleidde zo onder meer organisaties als het Maritiem Museum, Museum Boijmans Van Beuningen en Noordhoff Uitgevers.

"Het is geen project dat je na twee maanden kan afronden", zegt El Moussati. "In de praktijk ben je er als organisatie jaren mee bezig. Dat begint bij vaststellen wat diversiteit voor jullie organisatie is en hoe groot de uitdaging wordt. Ook moet iedereen willen veranderen. Dat is complex om te regelen en kost tijd. In een adviestraject kijken ik en mijn collega daarom een jaar mee. Daarna blijven we beschikbaar als vraagbaak."

Paar uur per week eraan besteden is niet genoeg

Siham Achahboun is vier jaar geleden aangesteld als programmamanager culturele diversiteit en inclusie bij verzekeraar Achmea. Niet alle bedrijven zetten zich even hard in om diversiteit te bevorderen, ziet ze.

"Te weinig bedrijven ondernemen echte actie", aldus Achahboun. "Ze brengen het thema dan onder bij een werknemer die er een paar uur per week vrij voor mag maken. Dat is niet genoeg. Werkgevers moeten er budget en hele fte's voor vrij maken. Investeer je niet, dan werkt het niet."

“Diversiteit is te vaak nog een soort van droom waar bedrijven naartoe willen.” Siham Achahboun, programmamanager culturele diversiteit en inclusie Achmea

Het doen van onderzoek binnen de eigen organisatie is volgens Achaboun essentieel om successen te boeken. "Diversiteit is te vaak nog een soort van droom waar bedrijven naartoe willen. Maar we zouden het meer als iets zakelijks moeten benaderen, net als alle andere thema's. Ook voor meer diversiteit heb je cijfers, data en inzichten nodig."

Bij Achmea onderzocht Achaboun onder meer waarom de organisatie eigenlijk zo homogeen is wat betreft de culturele diversiteit. "Veel van wat we doen in het selectieproces, gebeurt onbewust. We geven bijvoorbeeld onbewust de voorkeur aan iemand die op ons lijkt, ook als we een sollicitant moeten kiezen voor een functie. En zo neem je steeds dezelfde soort mensen aan."

Daarom wil Achmea vanaf 2022 cv's en motivatiebrieven steeds meer loslaten en alleen nog maar werken met een klein aantal vragen die vooral gaan over competenties. "Dat zijn maar vijf vragen. Zo worden we minder afgeleid door allerlei randzaken."

Ook werken aan meer diversiteit binnen de organisatie? Deze stappen van Mourad El Moussati helpen je op weg:

Stap 1: Betrek iedereen erbij

"Een organisatie kan alleen veranderen als iedereen mee wil doen. Je moet aan iedereen goed uitleggen waarom je aan meer diversiteit binnen het bedrijf wil werken. Ook moet iedereen in de organisatie mee kunnen praten. Alleen zo creëer je draagvlak."

Stap 2: Baken het onderwerp af

"Stel vast wat jullie precies willen bereiken als het gaat over 'meer diversiteit'. Is dat meer verschillende culturen in het personeelsbestand? Diversiteit gaat over alles waarin mensen van elkaar kunnen verschillen. Dat gaat over man-vrouw, wel of geen kleur, introvert-extravert. En kijk ook waar je het wil toepassen. Gaat het alleen om het diverser maken van het personeelsbestand? Of ook over het product of de diensten die jullie aanbieden?"

“Het is leuk om verschillende projectjes te bedenken voor meer diversiteit, maar werken ze wel?” Mourad El Moussati, diversiteitsadviseur

Stap 3: Vergeet de korte termijn niet

Bepaal waar je op lange termijn heel wil, maar focus je ook op korte-termijndoelstellingen, zegt El Moussati. "Dat motiveert." Zo kun je bijvoorbeeld maandelijks een laagdrempelig ontmoetingsmoment organiseren, zoals een diversiteitscafé, waar werknemers het onderwerp met elkaar kunnen bespreken. "Op die manier voelen ook meer mensen zich vrijer om hun ervaring te delen. Misschien kom je er zo wel achter dat er op de werkvloer grappen worden gemaakt die echt niet kunnen."

Stap 4: Evalueer het effect

"Alles wat je doet aan diversiteit, moet wel zin hebben", benadrukt El Moussati. Dus houd bij of de actie die je onderneemt ook effect heeft. Heeft het bijvoorbeeld zin gehad om de bedrijfskantine aan te passen op basis van diverse eetwensen? "Het is leuk om verschillende projectjes te bedenken voor meer diversiteit, maar werken ze wel? En helpen ze je de doelen op lange termijn te bereiken? Ga dat altijd na."