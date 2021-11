Of het nu om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers gaat, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we kersverse opvolgers hoe het ze vergaat in hun nieuwe rol. Dit keer: Daan Bovenberg (32), sinds eind april de algemeen directeur van voetbalclub Excelsior Rotterdam.

Hoe ben je directeur geworden van een voetbalclub?

"Ik heb een vrij aparte route gevolgd. Jarenlang heb ik in het betaald voetbal gespeeld. Ik ben me altijd bewust geweest dat zo'n carrière tot een bepaalde leeftijd leuk is en dat er meer in de wereld is dan alleen voetbal. Als voetballer ontwikkel je je fysiek en mentaal, maar ik begon de intellectuele uitdaging te missen."

Wat heb je toen gedaan?

"Ik ben iemand die graag controle heeft over zijn eigen leven, dus ben ik tijdens mijn voetbalcarrière een bachelor Business Administration en masteropleiding Strategic Management gaan doen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Nadat ik in 2016 gestopt was als profvoetballer heb ik bewust de volgende stap buiten de voetbalwereld gezet. Ik ben een strategisch denker en nadenken over investeringen vind ik leuk. Zo heb ik me drie jaar bezig gehouden met fusies en overnames en op die manier heel veel bedrijven vanbinnen gezien en in korte tijd veel geleerd."

“Ik geloof dat je een club opbouwt langs de zijlijn, niet alleen op het veld. Iedereen binnen de organisatie moet zich daarom kunnen ontwikkelen.” Daan Bovenberg, algemeen directeur Excelsior

En hoe ben je weer terug bij Excelsior gekomen?

"Ik ben mijn voetbalcarrière bij Excelsior begonnen en heb altijd contact gehouden met de club. De afgelopen jaren groeide Excelsior steeds verder, maar er zit een grens aan de mogelijkheden. Hoe groei je verder zonder dat je afhankelijk bent van de verkoop van een paar stoelen, petjes en shirts of een goed gespeelde wedstrijd? Een doelpunt extra kan het verschil maken in het succes van een club. Dat zijn vraagstukken die ik heel interessant vind. Toen de positie van commercieel directeur vrij kwam, ben ik dat gaan doen."

Nu ben je algemeen directeur. Wat maakt jou zo geschikt voor die rol?

"Als voetballer ken je de voetbalwereld en alles wat er rondom een club gebeurt. Het is dus een combinatie van verschillende dingen geweest: mijn afgeronde opleidingen, ervaring binnen het bedrijfsleven en ex-profvoetballer zijn."

Wat voor directeur wil je zijn?

"Iemand die verder kijkt dan de dag van vandaag of morgen. En iemand die Excelsior niet alleen ziet als een elftal spelers. Ik geloof dat je een club opbouwt langs de zijlijn, niet alleen op het veld. Iedereen binnen de organisatie moet zich daarom kunnen ontwikkelen. Ik hoop dat mensen bij mij een mate van vertrouwen voelen om dat te kunnen doen. Dat ze het idee hebben dat ik degene ben die ze verder kan helpen."

Je bent de jongste directeur in het betaald voetbal. Heb je het idee dat je je hebt moeten bewijzen?

"Ik denk dat iedereen moet zich elke dag bewijzen. Niemand kan het zich permitteren om niet te presteren. Je moet altijd laten zien dat je op een positie hoort, ook ik. Ik ben me ook bewust van mijn voorbeeldfunctie, als directeur moet je uitstralen wat je wil zien. En dat is alles eruit halen wat erin zit."

“Of je nou voetballer, sportmasseur of commercieel medewerker bent: je komt bij ons in een veilige omgeving terecht.” Daan Bovenberg, algemeen directeur Excelsior

Hoe hoop je de club over te dragen aan jouw opvolger?

"Ik vind dat je elke paar jaar een nieuwe functie voor jezelf moet creëren. Onderwerpen waar ik nu mee bezig ben moeten over een paar jaar niet meer hetzelfde zijn. Dat betekent dat er elke nieuwe periode een nieuwe invulling aan de functie wordt gegeven. Die kan weer door mij worden vervuld, of door een ander. Als ik het stokje weer overdraag, hoop ik dat ik de sleutel aan iemand kan geven terwijl alles staat en loopt."

En dan is Excelsior...

"Nog steeds een toegankelijke en benaderbare club. Ik wil dat iedere werknemer ons ziet als springplank. Of je nou voetballer, sportmasseur of commercieel medewerker bent: je komt bij ons in een veilige omgeving terecht waar je stappen kunt zetten in je carrière. Als iedereen zo naar de club kan kijken, ben ik blij."