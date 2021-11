Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Jeffrey Tukker, die hondensnackmerk Bellobox oprichtte.

Ondernemer: Jeffrey Tukker

Jeffrey Tukker Bedrijf: Bellobox

Bellobox Leestip: Profit First: Een simpel systeem om je bedrijf te transformeren van een cash-eating monster in een money-making machine van Mike Michalowicz

Het is alweer twee jaar geleden dat bouwkundig ingenieur Jeffrey Tukker met zijn hond Kaya in de auto zat toen hij bedacht dat de hondensnacks op waren. Hij kon ze op dat moment nergens gemakkelijk kopen. Zou een soort HelloFresh voor hondenhapjes niet handig zijn? Zo kwam Tukker op het idee voor Bellobox: tussendoortjes voor de hond.

Waarom heb je het boek van Michalowicz als gouden leestip gekozen?

"Ik ben het bedrijf begonnen naar aanleiding van een ander boek, Een werkweek van 4 uur van Timothy Ferriss. In een dagdeel per week wilde ik een bedrijf opzetten naast mijn gewone werk. Maar al gauw bleek dat ik er eerder vier uur per dág aan kwijt was, zonder dat ik er geld aan overhield. Met de aanpak van Michalowicz heb ik daar verandering in gebracht."

“Als je jezelf op lange termijn niet minstens 5 procent winst kunt uitkeren, moet je je volgens Michalowicz afvragen of jouw bedrijf wel bestaansrecht heeft.”

Wat is de belangrijkste les uit het boek?

"Met de profit-first methode bepaal je van tevoren hoeveel winst je jezelf aan het eind van de maand uitkeert. Bellobox is opgericht met spaargeld en het is heel verleidelijk om alle inkomsten terug in het bedrijf te stoppen. Op korte termijn kan dat strategisch zijn, maar als je jezelf op lange termijn niet minstens 5 procent winst kunt uitkeren, moet je je volgens Michalowicz afvragen of jouw bedrijf wel bestaansrecht heeft."

Heeft Bellobox bestaansrecht?

"We zijn het afgelopen jaar met 300 procent gegroeid. In het begin kochten we een restpartij verzenddozen, dat was erg goedkoop. Toen die op was, moesten we in één keer een fors bedrag ophoesten voor verpakkingsmateriaal. Als je tweeduizend kartonnen dozen wil laten drukken, ben je zomaar 6.000 euro kwijt. Door deze uitgave terug te rekenen naar een bedrag per maand en dat te reserveren, kom je minder snel voor verrassingen te staan."

Gewoon een huishoudboekje bijhouden dus?

"Daar komt het wel op neer. We hebben veel meer inzicht gekregen in het uitgavenpatroon. Je berekent van tevoren hoeveel geld je voor bepaalde kostenposten nodig hebt en reserveert dat, bijvoorbeeld door het direct over te maken naar een andere rekening. De percentages kun je elke maand aanpassen. Wij groeien nu erg snel maar de uitgaven groeien niet even snel mee, zodat we het winstpercentage maandelijks kunnen verhogen."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan elke ondernemer in de start- of groeifase van zijn of haar bedrijf. Het is een goede methode om grip te krijgen op de inkomsten en uitgaven. De auteur geeft ook suggesties voor het maken en aanhouden van allerlei 'potjes'. Het idee daarachter is dat je met kleinere budgetten geneigd bent de hand wat meer op de knip te houden en op zoek te gaan naar (goedkopere) alternatieven. Zo krijg je ook inzicht in de stand van het bedrijf."