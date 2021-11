Een eigen bedrijf beginnen brengt veel risico's met zich mee. Het concept kan niet aanslaan, waardoor een faillissement dreigt. Of de ondernemer heeft nog niet genoeg ervaring om op eigen benen te staan. Franchiseondernemer worden is dan een relatief veilige optie, maar wat houdt dat in? Het antwoord op vier veelgestelde vragen.

1. Wat maakt een franchise anders dan een eigen bedrijf?

Bij een franchise werkt een zelfstandige ondernemer binnen een bepaald ondernemersconcept. Het wordt vaak toegepast bij winkel- en restaurantketens, zoals McDonald's of Albert Heijn.

De klant kan een franchise vaak niet aan de buitenkant herkennen, maar achter de schermen worden de filialen door verschillende mensen geleid. "Bij franchising ben je echt een ondernemer en krijg je als het ware het recht om een bepaald merk te gebruiken", zegt Alexander Logtenberg, advocaat bij Wijn & Stael Advocaten en gespecialiseerd in franchiserecht.

Er zijn twee verschillende vormen van franchising: hard franchise en soft franchise. "Bij hard franchise is er weinig ruimte voor eigen inbreng. Het assortiment is vaak al voor je bepaald, net als de inrichting van de winkel en de kleding van het personeel", legt Logtenberg uit. Bij soft franchise staat de naam meestal wel op de gevel, maar is er veel meer eigen vrijheid. "Je kunt bijvoorbeeld het assortiment naar eigen behoefte aanvullen of marketingacties bedenken."

2. Hoe word je franchiseondernemer?

Wie een nieuw filiaal van een franchise wil openen, kan aankloppen bij het (Nederlandse) hoofdkantoor. "Als een plek goed past, dan staan ze meestal wel open voor nieuwe ideeën", vertelt Pieter Koelewijn, directeur van consultantbureau Koelewijn & Partners.

Dan moet de ondernemer nog vaak zijn werkervaring tonen en ook zelf geld hebben om te investeren. "Je moet vaak toch wel 20 procent kunnen meefinancieren. Zonder eigen geld gaat de samenwerking niet door."

“Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.” Pieter Koelewijn, directeur Koelewijn & Partners

De franchisegever wil de zekerheid dat de ondernemer stevig op zijn benen staat en ook een goed resultaat kan behalen. "Dit laatste staat al vast als er een franchiseonderneming wordt overgenomen. Die zaak heeft zichzelf al bewezen en dan kun je als ondernemer zo instappen", aldus Koelewijn.

Logtenberg adviseert geïnteresseerde ondernemers verschillende websites van brancheverenigingen voor franchises goed in de gaten te houden. "Hierop worden vaak ondernemingen ter overname aangeboden of worden plannen voor een mogelijke nieuwe vestiging gedeeld."

3. Welke voordelen hebben franchiseondernemers?

Wie een franchise begint, kan dus direct meeliften op een bekend merk en een bestaand concept. Dit is ook het grootste voordeel van deze vorm van ondernemen, aldus Koelewijn. "Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het concept is al succesvol en er is bij de grotere bedrijven ook al veel kennis aanwezig." Mocht de franchiseondernemer dus tegen problemen aan lopen, dan heeft hij direct een sterk vangnet.

Een ander voordeel is volgens Logtenberg dat de ondernemer meer tijd heeft om zich op de zaak te focussen. "De franchisegever houdt zich bezig met de ontwikkeling van het concept, marketing en merkbescherming." Daarnaast zorgt die voor juridische bijstand en inkoopvoordelen. Ook kan een ondernemer mogelijk sneller aan financiering komen, omdat het merk al bekend is. "Een franchiseonderneming zorgt vaak voor minder risico", zegt de advocaat.

Dat verschil in risico kwam duidelijk naar voren aan het begin van de coronacrisis, vertelt Koelewijn. "In de horeca stonden de franchiseondernemers sterker dan de zelfstandigen. Zij konden eenvoudiger samenwerken en bijvoorbeeld sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen." Zo kan een franchise snel afspraken maken met partijen als Thuisbezorgd.nl en dit voor alle filialen regelen, terwijl een zelfstandige hier zelf achteraan moet.

4. Wat zijn de nadelen van een franchise?

Een franchiseconstructie neemt veel zorgen weg, maar er zijn ook zeker nadelen aan verbonden, zeggen de experts. Zo kent een franchiseondernemer veel minder vrijheid dan iemand met een eigen bedrijf. "Er is als het ware altijd een derde persoon die controleert of de ondernemer zich wel aan alle regels houdt", zegt Logtenberg. Het concept moet dus wel echt goed bij jou als ondernemer passen, anders loopt de samenwerking mis.

Daarnaast moet de franchiseondernemer een deel van de omzet afdragen en is het doorverkopen van de zaak ook een stuk lastiger. "Als je een franchise van een bekend merk hebt, dan zit de waarde vooral in de naam op de gevel. De kwaliteiten van de ondernemer spelen een minder grote rol bij de waardebepaling van de onderneming", vertelt de advocaat. "Daarnaast blijft het in beheer van de franchise. Die heeft het laatste woord over de overname."