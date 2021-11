Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: het eerste halal babyvoedingmerk van Nederland.

Wat: Little Maryam, halal en biologische babyvoeding

Little Maryam, halal en biologische babyvoeding Bedenkers: broers Riduan el Mourabit en Mohamed el Mourabit

broers Riduan el Mourabit en Mohamed el Mourabit Sinds: vanaf november 2021 in de winkels

Hoe staat jullie bedrijf er nu voor?

Riduan: "Onze babyvoeding is sinds vorige week in 137 Albert Heijn-winkels in Nederland en België te koop. Dat voelt voor ons echt heel gek. Ik ben meteen naar de winkel gegaan om te kijken."

Mohamed: "We werken al sinds maart 2020 heel hard aan ons bedrijf. Het idee bestond al langer, maar door de coronacrisis hadden we de tijd om het merk verder uit te bouwen."

Wanneer kwamen jullie op het idee voor halal babyvoeding?

Mohamed: "Na de geboorte van mijn zoontje. Als je als ouders allebei werkt, wil je je baby nog steeds een gezonde maaltijd kunnen geven. Maar je hebt niet altijd tijd om die zelf te maken. Wij eten halal, maar verantwoorde halal babyvoeding was er niet in Nederland en ook maar beperkt verkrijgbaar in andere Europese landen."

“Ik zag al langer de halal producten toenemen in de supermarkten. Alleen de babyvoeding ontbrak nog.” Riduan el Mourabit, Little Maryam

Riduan: "Toen ik Mohameds idee hoorde, ging er bij mij direct een lichtje aan. Ik zag al langer de halal producten toenemen in de supermarkten. Alleen de babyvoeding ontbrak nog. Tijdens ons marktonderzoek merkten we dat er veel enthousiaste ouders waren. Dat gaf ons vertrouwen om door te gaan."

Dus jullie zijn de enigen in Nederland die halal babyvoeding maken?

Mohamed: "Dat klopt. En de combinatie met biologisch was er al helemaal niet. Een aantal jaar gelegen heeft iemand wel een halal babyproduct geprobeerd te lanceren, maar dat heeft het niet gered. De markt is er nu wel klaar voor. De groep jonge ouders die hun kinderen halal en verantwoorde voeding willen geven, wordt steeds groter."

Hoe zijn jullie van idee naar product gegaan?

Mohamed: "Naast het benaderen van de doelgroep hebben we vooral ook veel potjes babyvoeding gekocht en deze geproefd, om te kijken welke smaken lekker waren."

Riduan: "Daarna zijn we gaan nadenken over eigen halal recepten met biologische ingrediënten. Uiteindelijk hebben we een aantal recepten met rundvlees en kip ontwikkeld. Niet alleen geschikt voor baby's, trouwens. Als je niets in huis hebt, kun je het potje ook voor jezelf opwarmen."

Zijn jullie nog tegen moeilijkheden aangelopen?

Mohamed: "Als je een nieuw voedingsartikel op de markt brengt, moet je aan de Europese wet- en regelgeving voldoen. En als je een biologisch product maakt, moet je daar een certificaat voor hebben. Het is lastig om dat allemaal zelf uit te zoeken. Dus hebben we iemand gezocht die ons daarbij kon helpen."

Riduan: "We hadden verwacht dat de stap naar de retail het moeilijkst zou zijn, maar het voldoen aan alle regels bleek het grootste obstakel. De weg vinden naar retail ging eigenlijk makkelijker dan wij hadden verwacht. De supermarkten waarmee we praatten waren al snel positief."

“Omdat je familie bent kun je elkaar blindelings vertrouwen, dat is heel fijn.” Mohamed el Mourabit, Little Maryam

Hoe is het om samen met je broer te ondernemen?

Mohamed: "We voelen elkaar goed aan en kunnen de werkzaamheden tussen ons beiden goed verdelen. We hebben allebei onze eigen talenten. En omdat je familie bent kun je elkaar blindelings vertrouwen, dat is heel fijn."

Riduan: "We respecteren elkaars keuzes ook en luisteren goed naar elkaar. Doordat we elkaar aanvullen, komen we samen verder."

Wat zijn jullie toekomstplannen?

Mohamed: "Wij willen de marktleider van halal babyvoeding worden."

Riduan: "Dat is een missie voor de lange termijn. Op korte termijn hopen we ons assortiment te kunnen uitbreiden. En we willen de grenzen over, sowieso naar de landen om ons heen, zoals Duitsland en verder uitbreiden in België. De rest komt later."