Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Guido Heezen, die samen met Arne Barends Effectory oprichtte, een bedrijf dat andere bedrijven helpt te luisteren naar hun medewerkers.

Op het beste moment de goede vraag aan de juiste medewerker stellen, dat is waar Guido Heezen zich op richt. Werknemers zijn de drijvende kracht achter elke onderneming, maar hebben vaak het gevoel dat er te weinig naar ze wordt geluisterd. Effectory brengt in kaart wat er speelt op de werkvloer, van bijvoorbeeld het klantgerichter maken van een organisatie tot leiderschap.

Waarom heb je het boek van Robbins gekozen als gouden leestip?

"Het boek heeft me geïnspireerd om dit werk te doen en ik pas veel van de inhoud dagelijks toe. Elk mens heeft bepaalde basisbehoeften: aan veiligheid, erkenning en groei. Je bereikt meer als organisatie als je beter luistert naar de medewerkers en je inspant om hun behoefte te dienen. Dan gaat echt de energie stromen. Per saldo ben je dan ook succesvoller en winstgevender."

Het boek heeft dus eigenlijk jouw loopbaan bepaald?

"De kernboodschap van het boek is dat mensen een groot potentieel hebben, maar ze dit niet altijd benutten. Dit idee heeft me inderdaad ooit doen besluiten om voor mezelf te beginnen. Robbins benadrukt het belang van taal en positief denken. Ik pas dat weleens toe als ik een presentatie moet geven. Dan doe ik ademhalingsoefeningen en denk ik aan de eerdere keren dat het goed ging."

"Andersom geldt het ook. Als je negatief tegen jezelf praat, houd je jezelf klein en kun je niet groeien. Dat straal je uit in lichaamstaal en waarschijnlijk ook in contact naar anderen."

Geldt dat ook voor organisaties?

"In een bedrijf met een angstcultuur wordt niet naar medewerkers geluisterd. De communicatie ontbreekt of is inconsistent. En er zijn veel politieke spelletjes. In bedrijven waar het wel lekker loopt, merk je dat meteen als je binnenkomt. Mensen stralen uit dat ze er met plezier werken. Ze hebben weinig last van beperkende regels en onderschrijven de missie van het bedrijf."

Valt een bedrijf met een angstcultuur nog te redden?

"Dat kan wel, al zijn vaak drastische maatregelen nodig. De directie moet waarschijnlijk aftreden, zodat er met een schone lei kan worden begonnen. Voor sommige medewerkers is het dan al te laat. Ik zie regelmatig mensen die er niet meer in geloven, die na de achtste reorganisatie mentaal met pensioen zijn gegaan. Dan raad ik ze dit boek aan."

Is deze leestip dé oplossing voor wie vastzit?

"Als ik iemand tegenkom die ergens tegenaan loopt, geef ik het als tip, ja. Ik heb het boek in de loop der jaren al minstens veertig keer cadeau gedaan, aan vrienden, familie, kennissen of medewerkers. Het is een soort basisuitleg van hoe de psyche werkt en vormt de grondslag voor neurolinguïstisch programmeren. Elke keer als ik het herlees, haal ik er weer andere dingen uit."