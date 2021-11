Of het nu om een boerderij of een organisatie met honderden werknemers gaat, het overnemen van een bedrijf is geen sinecure. In deze reeks vragen we kersverse opvolgers hoe het hen vergaat in hun nieuwe rol. Dit keer: Sanne Donker (29), sinds een paar weken directeur van bouwbedrijf Janssen de Jong Bouw Zuid.

Voel je je al echt 'de directeur'?

"Tot nu toe voelt het niet heel anders dan toen ik nog commercieel manager was, ik ben ook pas een paar weken geleden benoemd. Ik heb al wel veel leuke reacties gehad van vrienden, familie en collega's. Je moet in een rol groeien. Als er grote beslissingen genomen moeten worden, wordt het steeds 'echter'."

Hoe ben je in deze rol terechtgekomen?

"Het was een geleidelijk traject. Toen ik hier in 2020 begon, heb ik er geen geheim van gemaakt dat ik ambitie had om door te groeien. Maar hoe dat eruit zou gaan zien, wist ik toen nog niet precies. Door gesprekken met onder anderen de directeur van de cluster waar Janssen de Jong Bouw Zuid onder valt, kreeg dat beeld steeds meer vorm. Vorig jaar zijn de officiële verkenningsgesprekken begonnen en in januari hoorde ik dat ik de nieuwe directeur zou worden."

“Ik heb wel gemerkt dat je als vrouw in de bouw soms net iets vaker moet bewijzen dat je verstand van zaken hebt.”

Wat wil je bereiken nu je directeur bent?

"Bij Janssen de Jong zijn we hard bezig om aan de transitie van de sector te werken en we willen toe naar meer circulariteit en groener bouwen. Ook staat werkgeluk hoog op de agenda. Samen met deze mooie club mensen wil ik deze ambities werkelijkheid maken."

Er werken over het algemeen nog steeds weinig vrouwen in de bouw. Moest je je bewijzen?

"Ik heb wel gemerkt dat je als vrouw in de bouw soms net iets vaker moet bewijzen dat je verstand van zaken hebt. Wat scheelt is dat ik een technische achtergrond heb en mijn eerste jaren vanuit de keet op de bouwplaats heb gewerkt. Respect moet je toch op de een of andere manier weten te verdienen. Maar dit geldt net zo goed voor een man."

“Ik ben natuurlijk nog vrij jong, 29 jaar, en ik hoop dat de drempel om mij aan te spreken daardoor minder hoog is.”

Wilde je altijd al directeur van een bedrijf worden?

"Ik ben opgegroeid met jongens om me heen en vertelde mijn broers en neefjes vaak wat we gingen doen. Maar ik heb nooit gedacht: ik ga directeur worden. Daar dacht ik zelfs tot voor kort nog niet aan. Wel heeft het geheel overzien, invloed hebben en processen efficiënt inrichten me altijd getrokken. Vanuit deze rol kan ik me daar daadwerkelijk mee bezig houden."

Hoe wil jij bekendstaan bij je collega's?

"Als een leidinggevende die ruimte geeft en mensen hun eigen verantwoordelijkheid geeft zodat iedereen zich kan ontwikkelen. Ik merk bij mezelf dat dat gelukkiger maakt en als je goed in je vel zit, boek je betere resultaten. En als iemand ergens mee zit, wil ik dat diegene makkelijk bij me binnen kan lopen. Mijn deur staat altijd open, ik hoop dat collega's dit ook zo blijven ervaren. Ik ben natuurlijk nog vrij jong, 29 jaar, en ik hoop dat de drempel om mij aan te spreken daardoor minder hoog is."

Heb je een missie voor de komende tijd?

"COVID-19 heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel minder live contact was met collega's en relaties. Ik wil meer zichtbaar zijn als directeur en de verbinding opzoeken: op kantoor, de bouwplaats en bij klanten."

Maak de volgende zin af: 'Als ik het stokje overdraag, dan…'

"Hoop ik dat het bedrijf klaar is voor de uitdagingen van morgen, vooral op het gebied van duurzaamheid. En dat er nog steeds met veel plezier wordt samengewerkt in projecten. In deze branche komt veel handenwerk kijken, dus aandacht voor de mensen blijft vooropstaan."