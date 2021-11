Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Kitty Smeeten, die chocolademerk Hands Off My Chocolate oprichtte.

Ondernemer : Kitty Smeeten

: Kitty Smeeten Bedrijf : Hands Off My Chocolate

: Hands Off My Chocolate Leestip: Ontdek je sterke punten 2.0 (Een revolutionair programma om unieke talenten te ontwikkelen) van Tom Rath

Voor veel mensen, en zeker ook vrouwen, is het niet vanzelfsprekend om hun sterke punten te waarderen, laat staan volop te benutten. Eeuwig zonde, vindt Kitty Smeeten. Met haar bedrijf Hands Off My Chocolate wil ze vrouwen aansporen dat wel te doen.

Na banen bij Nestlé, PepsiCo en Honig vond Smeeten het tijd voor een eigen bedrijf. De naam van haar chocolademerk is een knipoog naar een moment op de dag dat vrouwen met rust gelaten willen worden. Dat ze even alleen op de bank zitten met een stukje chocolade. Daarom staat op elk rondje chocola ook het woord 'mine'.

Waarom heb je het boek van Rath als gouden leestip gekozen?

"We zijn als maatschappij vaak gericht op het negatieve en besteden nauwelijks aandacht aan het positieve. Het begint al op school: vakken waar je minder goed in bent of die je minder leuk vindt, verdienen meer aandacht. Maar je kan het ook andersom zien: dat je je juist richt op wat je goed kunt én leuk vindt. Het is zo gaaf als je iets goed kunt en daar zelfvertrouwen uit kunt halen."

Wat zijn jouw sterke punten?

"Ik heb de test in het boek van Tom Rath gedaan en daar kwam uit dat ik strategisch, prestatiegericht, toekomstgericht en actiegericht ben en dat ik veel focus heb. Dat klopt, ik ben altijd bezig met de toekomst en wil dingen zo snel mogelijk in gang zetten. Bij ons op kantoor doet iedere nieuwe medewerker of stagiair de test. De sterke punten van die persoon hangen we op een papier aan de muur. Als mensen werken vanuit hun kracht, zijn ze meer toegewijd en betrokken."

Geldt dat ook voor jouw medewerkers?

"Ja, meestal wel. Al is het soms best lastig om blij te blijven met sterke punten, daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren. Het is ook grappig om te zien hoe sterke punten vaak samenvallen met een functie. Zo kan de salesmanager heel goed anderen voor zich winnen, terwijl de financemanager juist heel analytisch is."

“Het mooie is dat als je sterke punten versterkt, de zwakke punten ook verbeteren.”

Moet je niet een beetje blijven werken aan zwakke punten?

"Het mooie is dat als je sterke punten versterkt, de zwakke punten ook verbeteren. Je krijgt meer zelfvertrouwen en daardoor groeien mindere punten vanzelf mee. En zelfs als dat niet zo is, hoeft het geen probleem te zijn."

"We hadden laatst een stagiair die ontzettend goed kon ontwerpen. Haar focus kwam echter te veel op haar schrijfvaardigheid te liggen, die iets minder ontwikkeld was. Zo jammer. De nadruk op het negatieve is zo sterk dat we altijd bezig zijn met verbeteren wat niet goed is."