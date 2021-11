Het grote voordeel van zelfstandige zijn is dat je zelf je dag kunt indelen, maar geeft ondernemen eigenlijk wel vrijheid of ziet de praktijk er heel anders uit? Freelanceplatform Fiverr ziet dat veel zelfstandigen zich niet aan die standaard werkdag houden. Hoe maak je als ondernemer optimaal gebruik van je vrijheid, maar zorg je ook voor voldoende rust en ontspanning?

Uit een onderzoek van Fiverr onder meer dan duizend Nederlandse freelancers blijkt dat 27 procent van de zelfstandigen het liefst vroeg op de dag begint en regelmatig latertjes maakt. Ruim een kwart geeft aan zelfs nachten door te halen.

Eveneens ruim een kwart van de respondenten zegt de vooral onder jonge ondernemers populaire Hell Week geprobeerd te hebben, een werkweek van zeven dagen waarin je dagelijks om 5.00 uur opstaat, tot 12.00 uur doorwerkt en de rest van de dag aan vrije tijd besteedt. De laatste dag stop je helemaal niet en werk je door tot de volgende ochtend.

Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de internationale groei van Fiverr, ziet dit als een opmars van een nieuwe manier van werken. "Er zijn nog steeds freelancers en ondernemers die de standaard werktijd aanhouden, maar dat komt ook wel door de klanten waarvoor ze werken. Een groeiende groep kiest zelf wanneer ze werken."

“Sommige zelfstandigen zijn 's ochtends heel productief en vinden het heerlijk om tussendoor even te sporten.” Peggy de Lange, Fiverr

Het digitale werken maakt het aannemen van internationale opdrachten makkelijker. "Als je internationale klanten hebt, kun je niet eens altijd van negen tot vijf werken", zegt De Lange, die met Fiverr ziet dat steeds meer freelancers over de grenzen werken. "Nederlanders staan bekend om hun handelsgeest en ook om een goede beheersing van het Engels. Onze talenten zijn gewild en we kunnen daardoor internationaal aan de slag."

Die gekke werktijden moeten dan wel bij je passen. Dat geldt volgens De Lange voor elke afwijking van een standaard werkweek. "Sommige zelfstandigen zijn 's ochtends heel productief en vinden het heerlijk om tussendoor even te sporten. Niet heel de dag met je werk bezig zijn kan heel verfrissend werken. Zo doe je vaak nieuwe inzichten en energie op. Maar niet iedereen is een ochtendmens of avondmens."

Per dag aanvoelen wat het beste werkt

Babs Muljadi is een ondernemer voor wie het niet echt uitmaakt wanneer ze werkt, zegt ze zelf. Drie jaar geleden startte ze haar eigen marketingbedrijf, De Marketing Ninja, inmiddels uitgebreid tot een bedrijf met personeel. Muljadi geniet van de vrijheid die het ondernemen met zich meebrengt. "Ik kan zelf bepalen wat ik doe en wanneer ik dat doe. Ik ben helemaal in charge."

“Ik kan prima rondkomen van drie dagen werken, maar uiteindelijk werk ik toch vaak veel meer.” Babs Muljadi, marketingondernemer

Het productiefst is de onderneemster als niet elke dag er hetzelfde uitziet. "Ik probeer steeds aan te voelen wanneer ik het effectiefst en efficiëntst kan werken. Dat is de ene dag anders dan de andere. Zo werk ik soms door tot midden in de nacht. Ik vind het heerlijk om te werken als iedereen slaapt. Uiteraard compenseer ik dit wel door de volgende dag uit te slapen of wat meer rust te pakken."

Te veel mooie opdrachten om minder te werken

Dat werktijden flexibel zijn, kan ook tegen je werken, bekent Muljadi. "Toen ik begon had ik nog een romantische beeld van ondernemen: je werkt maar zoveel als nodig is en daarna ga je leuke dingen doen. Ik kan prima rondkomen van drie dagen werken, maar uiteindelijk werk ik toch vaak veel meer. Ik heb zoveel leuke klanten en opdrachten. Als er dan weer een voorbijkomt die ik goed kan helpen denk ik: oh, die wil ik niet laten gaan."

Het blijft een zoektocht naar de juiste balans, zegt ook De Lange. "Ik haalde regelmatig door toen ik zelf nog ondernemer was. Maar ik was toen ook een stuk jonger en zat vol energie. Als je je werk heel leuk vindt en veel mooie opdrachten hebt, is de verleiding groot om veel te werken. Dat is alleen niet altijd even fijn of gezond."

En je kunt nog zoveel van je werk houden, als de balans niet goed is gaat het je vroeg of laat opbreken. "Dus ik probeer niet te veel afspraken op een dag te plannen", aldus Muljadi. "En ik ga veel wandelen. Nu het sneller donker wordt draai ik mijn werktijden wel eens om. Dan ga ik 's middags een rondje met de hond lopen en werk ik 's avonds nog even door."