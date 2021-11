Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: sokken gemaakt van gerecycled garen.

Wat: Vodde, bedrijf dat sokken maakt van gerecyclede garen

Vodde, bedrijf dat sokken maakt van gerecyclede garen Bedenker: Patrick Welp

Patrick Welp Sinds: 2019

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Ik zit al een jaar of vijftien in de textiel. De misstanden in de textielwereld, zoals vervuilde rivieren, het instorten van de kledingfabriek in Bangladesh en het vele textiel dat wordt weggegooid, voelden niet goed. De afgelopen jaren is er maar weinig veranderd."

"Ook is er weinig transparantie. Je levert een ontwerp aan en je krijgt een product terug. Je hebt geen idee hoe het precies wordt gemaakt. Toen ik op een beurs een Pakistaanse ondernemer ontmoette die sokken maakte van garen van gebruikte kleding, werd ik meteen enthousiast, maar ik deed toen nog niets met dit idee."

Wanneer ging je er wel mee aan de slag?

"In de coronacrisis viel de hele textielproductieketen stil. Een sokkenfabriek waarmee ik samenwerkte, kon vanwege de pandemie tijdelijk niet met mij verder. We konden ook geen samples meer laten maken, die heb je nodig om iets te kunnen verkopen. Dus ik moest wat verzinnen. Ik vroeg de fabriek de garen op te sturen zodat ik zelf mijn samples kon gaan maken en alleen nog voor grote productie afhankelijk was van anderen."

“We zijn naar fabrieken die stillagen gegaan om machines op te kopen.”

Eigen sokken maken, hoe doe je dat?

"Ik ben naar het TextielMuseum in Tilburg gegaan want daar hebben ze een sokkenmachine staan. Die mocht ik huren. Dat ging goed, maar we wilden meer sokken tegelijk kunnen maken. Daarom zijn we naar fabrieken die stillagen gegaan om machines op te kopen. Ook hebben we personeel aangenomen van die fabrieken. Deze 'sokkenprofessors' weten alles van het product. En we krijgen veel hulp van samenwerkingspartners."

Hoe reageerde je omgeving op je bedrijfsidee?

"Mensen verklaarden me voor gek dat we een Nederlands sokkenmerk wilden opzetten en zoveel mogelijk hier wilden doen. Waarom zou je zoveel moeite doen als je ook alles in China of India kunt laten doen? Maar voor je een sok hebt, is er heel veel heen en weer gestuurd van en naar het buitenland. Dat kost veel tijd en is megavervuilend. Dat wilden we niet."

Wanneer kwamen de gerecyclede garen in beeld?

"We dachten al snel: waarom gaan we ook niet onze eigen garens maken? Dat wilde ik graag op een duurzame manier doen. Toen zijn we gaan testen met gebruikt textiel. Nu laten we onder meer oude poloshirts verpulveren tot een soort 'voorloopgaren'. Dat wordt samengevoegd met gerecycled polyester en gesponnen tot garen waar we sokken van maken."

Hoe is het om duurzaam te ondernemen?

"Op deze manier ondernemen is voor mij een eyeopener geweest. Ik had geen zin om terug te gaan naar het oude. Over het algemeen vinden mensen het heel leuk als je met je onderneming goed voor de wereld zorgt, maar als je product niet goed is, kopen ze het niet. Daarom wilden we een product maken dat helemaal klopt. Dat het gelukt is, daar word ik ontzettend blij van."

“Ik merk dat textielbedrijven en winkelketens terughoudend zijn als het op innovatie aankomt.”

Gaat alles even voorspoedig, of lukken er ook dingen niet?

"Ik moet mezelf soms afremmen, want ik wil altijd snel door naar een volgende fase. Ik wil heel graag ook poloshirts gaan maken van vodden. Maar we zitten nu in de opstartfase, eerst is het zaak de boel op orde te krijgen. Dat is hard werken, maar ik krijg ontzettend veel energie van een nieuwe richting opgaan. Waarom zou je rechts gaan als je ook naar links kunt? Op links liggen ook kansen."

Wat hoop je uiteindelijk te bereiken?

"Ik merk dat textielbedrijven en winkelketens terughoudend zijn als het op innovatie aankomt. Ze schreeuwen van de daken dat ze duurzaam willen zijn, maar uiteindelijk draait het allemaal om geld. Met Vodde hebben we het wel aangedurfd om het helemaal anders te doen. Ik hoop anderen hiermee te inspireren, zodat er ook meer aandacht komt voor hoe kleding wordt gemaakt. Veel jongeren hebben geen idee."