Ondernemer zijn kan gepaard gaan met een hoop kopzorgen. Wat als je door al die stress in een burn-out belandt en al je inkomsten verliest? Ervaringsdeskundige Natasja Goossen en stresscoach Ruud Meulenberg weten hoe burn-outklachten ontstaan bij ondernemers en hoe je ze kunt voorkomen.

Drie jaar geleden werd Natasja Goossen met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De hartkloppingen, het drukkende gevoel op de borst en de black-outs baarden haar huisarts grote zorgen. Maar Goossen zelf, toen nog zelfstandig boekhouder, zag de ernst er niet van in.

Want door al het werk had Goossen gewoonweg geen tijd om zichzelf in de gaten te houden. "Ik was altijd aan het werk en stond op de automatische piloot. Geen moment heb ik bij mezelf gecheckt hoe het ging." Ze vond haar werk erg leuk en ging graag tot het gaatje voor haar klanten, waardoor de vermoeidheid op de achtergrond verdween. "Ik merkte gewoon niet dat het de verkeerde kant op ging."

Waarom ze dan toch besloot naar de huisarts te gaan? "Ik dacht dat ik wel een pilletje zou krijgen zodat ik weer aan het werk kon." Eenmaal in de ambulance kwam Goossen tot een ander besef. "Eindelijk had ik een reden om even niets te doen. Daardoor kon ik ineens zien dat alles geven voor je klanten, jezelf willen bewijzen en continu van deadline naar deadline te leven niet goed voor me was."

'Je krijgt geen burn-out van hard werken'

Stresscoach Ruud Meulenberg zegt dat de grote hoeveelheid werk die ondernemers hebben niet per se een probleem hoeft te zijn. "Van hard werken krijg je geen burn-out. Er zijn zat mensen die tachtig uur werken en dat prima volhouden."

Wat wel funest is: een gebrek aan autonomie. Wil je als ondernemer zo snel mogelijk in een burn-out belanden, dan moet je vooral iets doen wat niet bij je past, zegt Meulenberg. "Volg je eigen ideeën. Anders ga je toch alleen maar meebewegen met anderen en ben je niet meer zelfsturend." Dus doe iets wat helemaal bij je past en durf je eigen keuzes te maken. Stop ook met jezelf te vergelijken met anderen.

“Ik ben erachter gekomen dat je prima een succesvol bedrijf kunt hebben op je eigen manier.” Natasja Goossen, ervaringsdeskundige

Ook Goossen pakt het nu anders aan. "Ik doe alleen de dingen waar ik gelukkig van word. En dat is het coachen van ondernemers die tegen hetzelfde aanlopen als dat ik deed. Ik ben erachter gekomen dat je prima een succesvol bedrijf kunt hebben op je eigen manier."

Ook weet ze veel beter waar ze op moet letten om te voorkomen dat het nog eens misgaat. "Als ik merk dat het te veel wordt, weet ik dat ik beter naar mijn lichaam moet luisteren en veel moet gaan wandelen. Zo kan ik mijn hoofd leeg maken."

De waarde van een lichte burn-out

Een (lichte) burn-out kan heel waardevol zijn, zegt Meulenberg. "Een beetje burn-out zijn is helemaal niet erg, dan kun je juist besluiten om het anders te gaan doen en voor jezelf te kiezen." Je moet je als ondernemer - en als mens - nooit laten leiden door angst, benadrukt Meulenberg. "95 procent van de tijd komen de dingen waar je bang voor bent toch niet uit."

“Als je geen tijd hebt om een uurtje per dag te bewegen, dan ben je eigenlijk al niet goed bezig.” Ruud Meulenberg, stresscoach

Toch snapt de coach wel dat ondernemers bang zijn om werk te verliezen door uitval. "Je ego speelt daarin een rol. Het geeft een goed gevoel als je bedrijf floreert. Veel mensen hebben het idee dat je als je veel verdient, het goed voor elkaar hebt. Maar je moet dat los van elkaar zien. Je bent niet je bedrijf, je hebt een bedrijf." Goossen beaamt dat. "Als je juist niet goed voor jezelf zorgt, val je straks helemaal uit en loop je al je inkomsten mis."

En om je bedrijf zo goed mogelijk te laten draaien, moet je goed voor jezelf zorgen, zegt Meulenberg. "Je lijf en geest moeten helder zijn als je wil presteren. Als je geen tijd hebt om een uurtje per dag te bewegen, dan ben je eigenlijk al niet goed bezig." Door regelmatig te bewegen neemt de stress af en kun je beter afstand nemen van je werk. "Dus neem voldoende pauzes en ga ook echt achter je computer vandaan."