Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Josette de Vroeg, die sieradenmerk Nowa oprichtte.

Ondernemer : Josette de Vroeg

: Josette de Vroeg Bedrijf : Nowa

: Nowa Leestips: De zin van het leven van Fokke Obbema en GRIP van Rick Pastoor

Je verwacht het misschien niet, maar telefoons bevatten meer goud dan gouderts. Toch liggen er miljoenen oude mobieltjes stof te vangen in lades.

Wereldwijd belandt minstens 80 procent van de jaarlijkse berg e-waste op de vuilnisbelt. En áls daar al iets van wordt verwerkt, gebeurt dat vaak onder slechte omstandigheden die grote risico's voor mens en milieu met zich meebrengen.

Dat moet anders, vond Josette de Vroeg. Ze maakt sieraden van herwonnen goud en zilver uit afgedankte telefoons. Met armbanden en kettingen van Nowa (dat staat voor "no waste") draagt ze bovendien bij aan de inzameling en verwerking van e-waste.

Waarom heb je het boek van Obbema gekozen als gouden leestip?

"Ik vind mijn werk heel erg leuk, maar heb ook drie kleine kinderen. Ik ben dus continu op zoek naar een balans en beide leestips hebben me daarbij geholpen. De titel De zin van het leven van het boek van Obbema klinkt zwaar, maar dat valt reuze mee. Het bestaat uit prachtige interviews met allerlei verschillende mensen over wat hen drijft en wat belangrijk is in het leven. Het leven is zo kort en we maken ons zo vaak druk om dingen die er helemaal niet toe doen."

Waar maak jij je druk om?

"In het grote plaatje maak ik me druk om afval en de uitdaging om circulair met grondstoffen om te gaan. Veel mensen weten niet dat er waardevolle metalen in oude elektronica zitten, terwijl de voorraad die nodig is voor nieuwe elektronica opraakt. Daarom laat ik met Nowa de waarde van afval zien. Sieraden staan voor verbinding en connectie, omdat ze bijna altijd een emotionele waarde hebben."

En om welke kleinere dingen maak je je druk?

"Ik heb net een nieuwe campagne gelanceerd: mijnkettingreactie.nl. Mensen krijgen korting op een sieraad als ze een oude mobiele telefoon inleveren. Bij het opzetten van zo'n campagne komt ontzettend veel kijken. Ik kreeg er veel stress van, tot ik een interview teruglas met een mevrouw die een ernstig ongeluk had gehad. Zij zei: 'Het gaat er niet om wat er met je gebeurt, maar om hoe je daarmee omgaat.' Dat hielp mij te relativeren."

“Ik stel prioriteiten en check mijn mail maximaal drie keer per dag. Die mail joh, daar gaat zoveel tijd in zitten!” Josette de Vroeg, oprichter Nowa

Waarom heb je het boek van Pastoor gekozen als gouden leestip?

"Er staan veel tips in waar je meteen mee aan de slag kunt. Ik lees amper managementboeken. Vaak beklijven ze niet, omdat het vaag blijft wat je kunt dóen. De tips uit dit boek heb ik direct toegepast. Ik werk nu met een duidelijke dagindeling, dat deed ik eerst niet. Ik stel prioriteiten en check mijn mail maximaal drie keer per dag. Die mail joh, daar gaat zoveel tijd in zitten!"

"Verder plan ik nu elke maand een moment om aan mijn strategie te werken. Door vaker stil te staan bij wat ik wil bereiken, krijg ik veel meer gedaan. Het klinkt zo simpel, maar het helpt echt als je het gaat doen."

Aan wie zou je de boeken aanraden?

"Aan iedereen, ik geef ze ook vaak cadeau aan mensen in mijn omgeving."