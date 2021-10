Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Shiran Gort, die lifestylemerk Four Leaves oprichtte.

Ondernemer: Shiran Gort

Shiran Gort Bedrijf: Four Leaves

Four Leaves Leestip: Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike van Phil Knight

Het idee diende zich midden in de nacht aan. Shiran Gort zat naar de vlag van zijn geboorteland Sri Lanka te staren en verbaasde zich over de vier blaadjes in de hoeken. Als hij de leeuw in het midden wegdacht, leek het op een kussen dat hem uitnodigde zijn hoofd erop te leggen. Toen hij om 3.00 uur ging slapen, zei hij tegen zijn vrouw: "Ik weet wat ik ga doen."

Een paar dagen daarvoor had hij zijn baan bij kledingmerk Scotch & Soda opgezegd. Niet omdat hij de vele reizen naar modesteden en textielfabrieken over de hele wereld niet leuk vond, maar omdat hij er niet aan toekwam om te achterhalen wat hij nóg liever zou willen doen. Na de nachtelijke ingeving was het plan voor Four Leaves op zijn laatste werkdag in juni 2018 al behoorlijk uitgekristalliseerd.

Waarom heb je het boek van Knight gekozen als gouden leestip?

"Een oud-collega raadde het me aan en ik had nooit tijd gemaakt om het te lezen. Tijdens de eerste lockdown vorig jaar sloeg ik het open en ik herkende er meteen veel in. Ik ben een enorme fan van Nike maar ik had me niet gerealiseerd dat het boek ook ging over de fase vóór het succes. Knight beschrijft vooral de uitdagingen en problemen van een start-up en de obstakels bij zakendoen in het buitenland."

Welke uitdagingen en obstakels kwam je zelf tegen?

"We hebben het merk in een jaar neergezet en net toen de verkoop een beetje moest gaan lopen, brak corona uit. Veel handdoeken- en beddengoedmerken hebben het in die periode goed gedaan, maar wij waren nog iets te klein en onbekend. We waren bijna failliet, maar de mensen om me heen stimuleerden me om door te gaan."

“Knight heeft zelfs een tijdje lesgegeven op de universiteit om in de avonduren door te werken aan het opzetten van Nike.”

Met succes.

"Ja, onze producten liggen inmiddels bij de Bijenkorf en in België en we zijn ons aan het oriënteren op Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Knight is ook een paar keer bijna failliet geweest. Hij heeft zelfs een tijdje lesgegeven op de universiteit om in de avonduren door te werken aan het opzetten van Nike. Ik doe momenteel ook opdrachten naast Four Leaves om zoveel mogelijk geld in het bedrijf te houden."

Wat herken je nog meer in het verhaal van Nike?

"Het ging bij Knight niet om het product, maar om de liefde voor hardlopen. Wij geloven sterk in het belang van goede nachtrust en de tijd nemen voor jezelf. Bovendien doneren we voor elke verkochte beddengoedset of handdoek een slaapzak of handdoek aan weeshuizen in Sri Lanka. We lieten het beddengoed ook eerst maken in een fabriek in Sri Lanka, maar we moesten zelf in de fabriek zijn voor controle en dat kon niet meer door corona. Daarom hebben we de productie naar Portugal verplaatst, waar we de handdoeken al lieten maken."