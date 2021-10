Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: houten speelgoed dat kinderen uitnodigt tot creatief spelen.

Wat: Lovelties, online speelgoedwinkel met handgemaakt houten speelgoed

Lovelties, online speelgoedwinkel met handgemaakt houten speelgoed Bedenkers: Marloes en Lucas Pijfers

Marloes en Lucas Pijfers Sinds: 2020

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Marloes Pijfers: "Ik run Lovelties samen met mijn vader, maar een bedrijf starten was eigenlijk nooit de insteek. Het is allemaal begonnen toen mijn vader me appte tijdens de eerste coronapiek. Hij had nog een freesmachine staan en vroeg of ik wist waar we die voor konden gebruiken. We komen allebei uit de creatieve sector en delen wel vaker ideeën met elkaar. Lang niet elk idee werken we uit tot een plan."

Maar dit groeide wel uit tot iets groters…

"Ja, ik kreeg dit idee toen ik mijn oudste zoon bij andere kinderen zag spelen met poppenhuizen. Vaak roze joekels die weinig aan de verbeelding overlaten. Waarom was er geen speelhuis dat nog van alles kan worden, een soort leeg canvas? Dat appte ik terug aan mijn vader. Een week later stond hij met een eerste houten huisje op de stoep. Na wat schaven en nadenken kwamen we tot drie verschillende varianten met accessoires."

“Ik denk dat aan elk goed idee negen minder goede vooraf zijn gegaan.” Marloes Pijfers

En hoe werd dat uiteindelijk een bedrijf?

"We bouwden een webshop met de gedachte: we zien wel hoe het gaat lopen. Het was tegen de Kerst en na een aantal Instagram-posts liep het ineens storm. Dat was waanzinnig en smaakte naar meer. Ik denk dat aan elk goed idee negen minder goede vooraf zijn gegaan. Maar de timing was ook goed. We hadden door de lockdown tijd over. Bovendien is houten, lokaal geproduceerd speelgoed momenteel erg in trek."

Jullie hebben nooit gedacht: we kunnen het werk niet meer aan?

"De strategie 'gewoon doen en beginnen' werkt heel goed voor ons. Sommigen steken veel tijd in de voorbereiding, wij sturen liever bij nadat we zijn begonnen. In de eerste maanden dat onze webshop online was, hadden we bijna geen voorraad. Bij een nieuwe bestelling dachten we: 'O jee, niet nog één'. We stonden de hele zondag te frezen. Met het hoogtepunt voor Sinterklaas zat er niets anders op dan een aantal producten op 'uitverkocht' te zetten."

Hoe is het om samen met je vader te ondernemen?

"Ik heb altijd een hele goede band met mijn vader gehad, ik ben een soort kopie van hem. Tot nu toe vind ik het echt fantastisch om samen te werken. Wie kan er nou zeggen dat ze een speelgoedwinkel heeft met haar vader?"

Valt het ondernemen mee of tegen?

"Ik werkte tot vorige maand nog bij een reclamebureau, die baan heb ik opgezegd. Het was niet meer te combineren. Ik werk nu deels als freelance artdirector en de andere helft van de tijd ben ik in de 'fabriek'. Het voelt bijna niet meer als werken. In coronatijd kon ik er alleen in de avonduren en de weekenden mee bezig zijn, nu kan ik het gewoon overdag doen."

Het loopt vast niet altijd op rolletjes.

"Dat klopt. We krijgen lokaal en ook al internationaal aanvragen van winkels die onze producten willen gaan verkopen, van Singapore tot Australië. Maar om daarmee te kunnen beginnen, moet je wel voorraad hebben en er moet genoeg marge overblijven. Dat lukt nu niet, vanwege het grote tekort aan hout. We willen mensen niet teleurstellen, daarom focussen we ons voorlopig op de directe verkoop via onze site. In januari zien we wel verder."

Wat vinden je eigen kinderen van het speelgoed?

"Mijn oudste is nu vier jaar en speelt er heel graag mee. Maar hij is ook eerlijk. Als hij een ontwerp niets vindt, zegt hij dat ook. Het is sowieso leuk om te zien dat kinderen met ons speelgoed spelen. Dan ben ik wel trots op wat we samen voor elkaar gekregen hebben. Mijn vader komt steeds dichter bij zijn pensioenleeftijd, maar ik heb hem in lange tijd niet met zoveel plezier en overgave ergens aan zien werken."