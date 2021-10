Een bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat ze het meest heeft gebracht. Deze week Job Althof, die samen met Niek Sanders interieurmerk Robuust Amsterdam oprichtte.

Ondernemer : Job Althof

: Job Althof Bedrijf : Robuust Amsterdam

: Robuust Amsterdam Leestip: The more of less: finding the life you want under everything you own van Joshua Becker

In tijden van overconsumptie en fast furniture willen de oprichters van Robuust Amsterdam een tegengeluid laten horen. Althof en Sanders leerden elkaar tijdens hun studie kennen en begonnen in 2018 een bedrijf. Na twee jaar lang interieurs voor bedrijven en bekende Nederlanders te hebben ontworpen, besloten ze vorig jaar de consumentenmarkt te betreden.

Waarom heb je het boek van Becker als gouden leestip gekozen?

"Het gaat over minimalisme, dat naadloos aansluit bij onze visie. De auteur beschrijft zijn zoektocht naar een leven dat meer vervulling geeft en komt erachter dat dit op veel vlakken haaks staat op de huidige consumptiemaatschappij."

“Klanten vragen weleens of ze in termijnen kunnen betalen. Dat vonden we uiteindelijk niet bij de filosofie van ons bedrijf passen.” Job Althof, medeoprichter Robuust

"Hij geeft handvatten om je leven te versimpelen en terug te gaan naar de kern. De dingen die echt voldoening geven, zijn vaak niet materieel. Door je aandacht te richten op de dingen die wél voldoening geven, leid je een prettiger leven."

Wat geeft echt voldoening?

"De relaties met vrienden en familie zijn belangrijk voor mij, net als het nastreven van doelen in mijn werk. Dat hebben we met ons bedrijf ook gedaan vorig jaar. Door corona vielen er veel opdrachten weg, waardoor we de tijd hadden om ons te bezinnen op de kernwaarden van ons bedrijf. We vroegen ons af wat je echt nodig hebt in een interieur en hebben daar onze aandacht op gericht."

Wat is essentieel in een interieur?

"Op dit moment bestaat de collectie uit verschillende essentials: een stalen bedframe, wandplanken, spiegels en een lamp. Ze zijn functioneel maar bovenal tijdloos ontworpen, vanuit de gedachte dat ze een leven meekunnen. Een minimalistisch interieur betekent overigens niet dat er niets in mag staan. Het gaat vooral om een bewuste keuze voor spullen van goede kwaliteit."

Daar hangt waarschijnlijk wel een prijskaartje aan.

"Onze producten hebben een eerlijke prijs, omdat ze in Nederland met duurzame materialen en in kleine oplages worden gemaakt om overproductie tegen te gaan. We hopen dat mensen zien dat het niet per se om de prijs of korting gaat, maar om de kwaliteit en de vraag of je het echt nodig hebt. Klanten vragen weleens of ze in termijnen kunnen betalen. Dat vonden we uiteindelijk niet bij de filosofie van ons bedrijf passen. Als je iets graag wil en je ervoor moet sparen, voelt het als een investering. Dan waardeer je het product ook meer en gaat het waarschijnlijk langer mee."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan iedereen, maar vooral aan mensen die het steeds drukker hebben. Agenda's en huizen stromen vaak vol zonder dat we het meteen doorhebben en daardoor blijft er steeds minder tijd over voor de kleine dingen die je gelukkig maken. Met de tips in dit boek creëer je ruimte voor wat er echt toe doet."