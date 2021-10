Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat ze het meest heeft gebracht. Deze week Joep Donders, die softwarebedrijf Marvia leidde en daarna overnam.

Ondernemer: Joep Donders

Joep Donders Bedrijf: Marvia

Marvia Leestip: No rules rules: Netflix and the Culture of Reinvention van Reed Hastings and Erin Meyer

Joep Donders was niet de oprichter van Marvia, maar is inmiddels wel de baas. In 2018 kocht hij met zijn compagnon Merlijn Bruijnes het bedrijf over van PostNL. Na een uitbreiding op de Europese markt bestormen ze inmiddels ook de Amerikaanse markt.

Het bedrijf maakt software om bedrijven te helpen lokaal zichtbaarder te zijn. Franchiseondernemingen of lokale vestigingen van grote bedrijven kunnen daarmee de huisstijl en marketingdocumenten gebruiken en aanpassen aan hun situatie. Klanten als Royal FloraHolland, Domino's en SNS Bank werken met Marvia's systemen.

“Wij geloven niet in een model waarin je van tevoren bepaalt hoeveel werkdagen en hoeveel vrije dagen iemand in een jaar heeft.” Joep Donders, Marvia

Waarom heb je het boek van Hastings en Meyer gekozen als gouden leestip?

"Mijn compagnon raadde het aan omdat hun ideeën erg overeenkomen met de onze. We vonden het al langer gek dat mensen in hun werk veel vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, maar dat de arbeidsverhoudingen in een strak kader zijn geperst. Bij de overname van Marvia wilden we vakantiedagen afschaffen en vervangen door een vrijer model, maar dat werd ons afgeraden. Door het boek over Netflix hebben we het uiteindelijk toch ingevoerd."

Wat is er mis met vakantiedagen?

"Wij geloven niet in een model waarin je van tevoren bepaalt hoeveel werkdagen en hoeveel vrije dagen iemand in een jaar heeft. Als je mensen aanneemt op basis van hun beoordelingsvermogen, waarom zouden ze dat dan niet op hun vrije tijd mogen toepassen? Wij vinden dat je zoveel vrije dagen mag opnemen als je wil, zolang het werk maar gedaan is."

Nemen mensen die vrijheid ook?

"Dat zijn we aan het uitproberen; we hebben het net ingevoerd. Sommige medewerkers waren bang dat ze in het nieuwe model minder vrij zouden nemen, omdat het werk nooit af is. Daarom hebben we iedereen dit jaar de keuze gegeven om in een contract met oude arbeidsvoorwaarden te blijven."

En nu is iedereen met vakantie?

"We liepen er deze zomer wel tegenaan dat veel mensen van dezelfde afdeling tegelijkertijd weg waren. Dat was niet zo handig en dat hebben we besproken. Met de vrijheid om zelf het werk in te delen komt ook de verantwoordelijkheid om dat af te stemmen met collega's."

“De CEO van Netflix laat medewerkers erg vrij, omdat hij merkte dat zijn bemoeienis met de inhoud in vorige bedrijven soms averechts werkte.” Joep Donders, Marvia

Hebben jullie nog andere ideeën overgenomen van Netflix?

"De CEO van Netflix laat medewerkers erg vrij, omdat hij merkte dat zijn bemoeienis met de inhoud in vorige bedrijven soms averechts werkte. Medewerkers die de serie Casa de papel in Italië moesten promoten, mochten dat bijvoorbeeld helemaal naar eigen inzicht doen. Achteraf moeten ze daar wel verantwoording over afleggen, maar van tevoren krijgen ze het vertrouwen dat ze het op hun eigen manier mogen doen. Zo werken wij ook."

Hoe bevalt dat?

"Je hebt wel mensen nodig die goed met die verantwoordelijkheid kunnen omgaan. Daarom selecteren wij scherp op de beste mensen."