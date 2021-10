Veel bedrijven zeggen diversiteit en inclusie voorop te stellen, maar nog altijd zijn lhbtiq+'ers niet op iedere werkvloer even welkom. Drie ondernemers delen hun ervaringen en vertellen wat organisaties kunnen verbeteren.

Hoewel veel bedrijven zeggen dat ze voor meer inclusie en diversiteit op de werkvloer zijn, blijkt de uitvoering in de praktijk nogal eens tegen te vallen. Zo voert slechts een op de vijf Nederlandse hr-professionals een actief diversiteitsbeleid, bleek uit onderzoek van adviesbureau Berenschot.

Wanneer diversiteit laag op de agenda staat bij bedrijven, is het voor sommige mensen moeilijk om zichzelf te zijn op het werk.

Transgender personen hebben lager inkomen

Lesbische en homoseksuele werknemers ervaren meer conflicten op de werkvloer dan hun heteroseksuele collega's, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Die werknemers zijn ook minder tevreden met hun werk. Transgender personen verkeren in een zeer ongunstige sociaal-economische positie; ze hebben minder vaak werk of hebben een lager inkomen.

Onderstaande ondernemers hadden zelf te maken met vooroordelen over hun geaardheid of gender en adviseren organisaties over hoe het beter kan.

Edson Hato. Edson Hato. Foto: JimmyOnTheRun

Edson Hato (50) adviseert met zijn hr-bedrijf Likeminds organisaties over leiderschap

"Ik heb een heteronormatieve uitstraling, omdat ik vrij mannelijk praat en beweeg. Misschien is dat omdat ik op Curaçao ben opgegroeid, in een conservatief nest. Ik had niet de luxe om als tiener uit de kast te komen en leerde al vrij vroeg om mijn omgeving te lezen."

"In het bedrijfsleven hield ik mijn privéleven meestal voor me. Ik herinner me nog dat een collega uit de kast kwam op kantoor en dat daar achter zijn rug om grappen over werden gemaakt. Dat was pijnlijk om te horen, want niemand ging ervan uit dat een zwarte man ook gay kan zijn."

“Vooroordelen worden vaak niet uitgesproken, maar als werknemer van kleur of lhbti’er voel je wel aan wanneer je wordt buitengesloten.” Edson Hato, eigenaar Likeminds

"Met de tijd werd ik opener over mezelf. Als men het had over een leuke vrouw, zei ik dat ik die mannelijke collega veel leuker vond. Ik sprak me ook uit tegen een leidinggevende toen ik ondanks een goede beoordeling een bonus misliep. Hij verantwoordde dat door te zeggen dat andere collega's kinderen hadden, dus waarom moest ik als homoman meer verdienen? Later bood die leidinggevende zijn excuses aan. Maar het bevestigt wel mijn hypothese dat hoe hoger in de organisatie je komt, hoe conservatiever managers zijn. Ze streven vaak naar homogeniteit in de boardroom."

"Ik maak bestuurders bewust van hun blinde vlekken, als ze zeggen dat bepaalde mensen 'gewoon niet in het bedrijf passen'. Vooroordelen worden vaak niet uitgesproken, maar als werknemer van kleur of lhbtiq+'er voel je wel aan wanneer je wordt buitengesloten. Zoek dus naar een medestander in jouw bedrijf, zodat je je minder alleen voelt. En verdiep je in de organisaties waar je solliciteert. Ze kunnen van alles roepen over diversiteit, maar pas als het management aantoonbaar divers is, hebben ze hun werk goed gedaan."

Remco Boxelaar. Remco Boxelaar. Foto: Tjeerd Dijkstra

Remco Boxelaar (29), oprichter van Corporate Queer, traint bedrijven om inclusiever te zijn

"De nagellak die ik draag heeft geen gender, mijn oorbellen en aktetas ook niet. Ik ben genderfluïde en mijn expressie is soms feminien, maar dat doet geen afbreuk aan mijn professionaliteit. Toch is er een keer een bestuursvergadering stilgelegd omdat de directeur het over mijn nagellak wilde hebben. Dat noem ik microagressie, een opmerking die je buiten de groep plaatst en een onveilig gevoel geeft. Ik kreeg ook weleens te horen dat ik niet naar een klant mocht, omdat mijn kleding voor vrouwen was."

"Ik ga met leiders in gesprek om hun idee van professionaliteit te ontleden. Welke vooroordelen dragen ze met zich mee? Ik zet me af tegen toxic masculinity. Mannen en vrouwen kunnen allebei een zwarte pantalon aantrekken, maar waarom kan een vrouw wel een top met spaghettibandjes dragen, maar mag een man niet zijn blote armen tonen?

"Ik help klanten als VodafoneZiggo, ABN AMRO en Coca-Cola om inclusiever te worden en hun klanten niet binair aan te spreken met 'beste heer/mevrouw'."

"Ik spreek ook op scholen. Als we jongeren uitleggen dat gender tussen je oren zit, geslacht tussen je benen en dat je hart jou vertelt op wie je verliefd bent, dan hoef ik later minder herstelwerk te doen op de werkvloer."

Cheyenne Smaal. Cheyenne Smaal. Foto: eigen archief

Cheyenne Smaal (39) gebruikt haar ervaringen als Hindoestaans-Surinaamse transgender vrouw in haar werk als transformatiecoach

"Ik groeide op in de rimboe van Suriname. We leefden van het land, maar vaak was er niks te eten. Ik moest ook dealen met misbruik en verslaafde familieleden. Ik voelde wel dat ik anders was en fantaseerde dat ik Jasmine uit Aladdin was."

"Toen ik twintig was en inmiddels in Nederland woonde, had ik zoveel nare dingen meegemaakt dat ik het niet meer zag zitten. Ik werd gered door een aflevering van Oprah, waarin ze zei dat transgenders niet ziek zijn. Toen had ik eindelijk een woord voor wie ik was. Kort daarna begon mijn transitie, en de lange weg naar heling."

“Toen ik dus leiding mocht geven aan een afdeling die werd gezien als het afvoerputje binnen de organisatie, greep ik die kans.” Cheyenne Smaal, transformatiecoach

"Ik zie er vrouwelijk uit en steek veel tijd en energie in mijn haar, kleding en sieraden. Ik werk voor een overheidsbedrijf met overwegend witte, oudere mannen en er werden in het begin veel grappen over mijn uiterlijk gemaakt. Of ze vertelden aan nieuwe collega's dat ik als jongen ben geboren, zonder dat eerst aan mij te vragen. Maar door mijn boerenverstand heb ik geleerd om niet op te geven na een slechte oogst. Toen ik dus leiding mocht geven aan een afdeling die werd gezien als het afvoerputje binnen de organisatie, greep ik die kans."

"Eten verbindt mensen, dus ik ging koken voor collega's. Door samen te eten en niet over werk te praten gingen we andere gesprekken voeren. We bleken ons allemaal een outcast te voelen. Als leidinggevende luister ik daarnaar en vraag: wat zijn jouw talenten, wat heb je nodig?"

"Veel leiders handelen vanuit een mannelijke energie, die willen alleen maar bouwen. Maar je hebt ook vrouwelijke energie nodig, de kracht van reflectie, om dat gebouw te onderhouden. Als transgender vrouw van kleur kan ik die mannelijke en vrouwelijke energie mooi in balans brengen."