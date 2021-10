Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Esther Molenwijk, die theemerk Dutch Harvest oprichtte.

Ondernemer : Esther Molenwijk

: Esther Molenwijk Bedrijf : Dutch Harvest

: Dutch Harvest Leestip: The Blue Economy van Gunther Pauli

Hennep heeft ten onrechte een slechte naam, vindt duurzame ondernemer Esther Molenwijk. De plant is sterker dan katoen en is gemakkelijk zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest te telen. Hij groeit goed in Nederland en werd eeuwenlang gebruikt voor de zeilen van schepen. De houtige kern is een duurzame grondstof in de bouw en de zaden zijn een bron van eiwit.

Maar hoe zit het dan met wiet? "Hennep in de coffeeshop bevat THC, de stof die het drogerende effect geeft", legt Molenwijk uit. "Dat geldt niet voor 'vezelhennep', de toegestane, niet-psychoactieve variant. Daar blijven de bladeren vaak over als afval." Met haar bedrijf Dutch Harvest verwerkt Molenwijk die tot thee.

Waarom heb je het boek van Pauli gekozen als gouden leestip?

"In tegenstelling tot veel menselijke activiteiten is de natuur volledig zelfvoorzienend. Ze kent geen afval en heeft geen stekker nodig om te functioneren. Het boek gaat over inventieve oplossingen van de natuur die mensen kunnen benutten. Zo hebben zebra's een eigen airco omdat de afwisseling tussen witte en zwarte strepen zorgt dat er lucht langs hun lijf stroomt. Of neem termieten, zij maken luchtkanalen in hun heuvels voor ventilatie. Zulke voorbeelden inspireren mij enorm."

Wat betekent de natuur voor jouw bedrijf?

"Tijdens een driedaagse cursus die was opgezet naar aanleiding van het boek leerde ik dat je het beste de mogelijkheden kunt herkennen die al voorhanden zijn. Ik hoefde het wiel niet opnieuw uit te vinden. Mijn oorspronkelijke idee was om een hennepveld aan te leggen en het verhaal van de plant op die manier te vertellen. Maar er bleek een boer in Groningen te zijn die al jaren hennep verbouwde en een manier zocht om ook de bladeren te verwerken. Zo kon ik me richten op iets nieuws en tegelijkertijd werken met wat er al was."

Is samenwerken ook onderdeel van de natuur?

"Wat ik zo mooi vind aan de natuur, is dat er geen monopolie is. Er is geen partij die ruimte en eigendom accumuleert en koste wat kost de grootste wil worden. In de wereld van start-ups gaat het er vaak om dat je zo snel mogelijk zo groot mogelijk wordt. Alles is gericht op 'veroveren', het binnenhalen van kapitaal om de grootste te worden. Dat heb ik nooit zo goed begrepen. Ik ben meer van het organisch groeien."

Hoe ga je dan om met concurrentie?

"Toen er andere bedrijven kwamen die hennepthee op de markt brachten, vond ik dat in het begin wel moeilijk. Ik was de eerste met dit product en heb jarenlang tegen de stroom moeten inzwemmen en steeds opnieuw de vooroordelen over hennep moeten ontkrachten. Nieuwe merken leken daarop mee te liften. Inmiddels juich ik het juist toe, omdat deze bedrijven samen meer mensen kunnen bereiken."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik zou het aanraden aan iedereen die een product maakt. Er is zoveel inspiratie en innovatie in de natuur te vinden, de mogelijkheden zijn eindeloos. Het is ook een aanrader voor iedereen die meer wil weten over hoe de natuur werkt."