De coronacrisis vraagt nog steeds veel aanpassingsvermogen van ondernemers. In de voorlopig laatste editie van deze rubriek spreken we met Said el Hassnaoui van de Bazinga Comedy Club in Den Haag. De personeelstekorten in de horeca stellen zijn onderneming op de proef.

"2 oktober zouden we eindelijk ons openingsweekend beleven", begint Said el Hassnaoui. De Bazinga Comedy Club is gehuisvest in een aparte zaal van Dudok Den Haag. "Zij kampen met enorme personeelstekorten, waardoor de opening van de Bazinga Comedy Club wederom is uitgesteld", legt El Hassnaoui uit. De comedy-ondernemer, die vaker samenwerkt met andere horeca, ziet het probleem niet alleen in Den Haag. "Overal lopen horecabazen tegen dit probleem aan."

El Hassnaoui vermoedt dat veel voormalige horecamedewerkers nu onder meer voor de GGD werken. "Die blijven daar voorlopig nog wel even, zolang we testlocaties nodig hebben. Daarnaast heb ik de indruk dat deze groep mensen het moeilijk vindt om terug te keren naar de horeca, omdat ze nu gewend zijn in het weekend vrij te zijn en dus van die vrijheid hebben geproefd."

Als het al lukt om nieuw horecapersoneel te werven, dan zijn ze ook niet meteen ingewerkt. "Om Dudok volwaardig te kunnen laten draaien, heb je managers nodig. Voordat nieuw personeel op dat niveau is ingewerkt, ben je wel even verder."

“Ik ben zelf naast ondernemer ook comedian, maar online spelen, dat is echt verschrikkelijk.” Said el Hassnaoui, Bazinga Comedy Club

Moe van telkens opnieuw moeten opstarten

Het is niet de eerste keer dat de Bazinga Comedy Club zijn bezoekers moet teleurstellen. "Ik heb al vier keer dezelfde annuleringsmail getypt de afgelopen anderhalf jaar. Constant shows annuleren - en opnieuw aankondigen - is echt niet leuk meer. Het wekt bovendien weinig vertrouwen naar de klanten toe. Dat is slecht voor de naam van je bedrijf."

El Hassnaoui speelt op dit punt zelfs met de gedachte om de Bazinga Comedy Club te pauzeren. "Die knoop heb ik zeker nog niet doorgehakt, maar op deze manier kan ik niet doorgaan. Een pauze zou in ieder geval geen slecht idee zijn, om weer wat energie op te bouwen om ertegenaan te kunnen."

Hij is vooral moe van het constant opnieuw 'opstarten' van zijn onderneming, legt hij uit. "Als de comedyclub eenmaal draait, is het een stuk gemakkelijker. Maar in het begin moet je altijd investeren, geld pompen in promotie en je programmering weer rond krijgen. Als je dat steeds voor niets doet, is dat niet erg inspirerend."

'Richt me op mezelf en de invloed die ik kan uitoefenen'

De ondernemer voelt er niet voor om tijdelijk online te programmeren. "Ik heb daar überhaupt gedurende corona niet aan meegedaan. Ik ben zelf naast ondernemer ook comedian, maar online spelen, dat is echt verschrikkelijk. Je krijgt geen respons uit de zaal. Ik snap niet hoe andere comedians dat deden."

“Ik houd me op dit punt niet meer bezig met wat de overheid doet, ik richt me vooral op mezelf en de invloed die ik kan uitoefenen.” Said el Hassnaoui, Bazinga Comedy Club

Onder comedians merkt El Hassnaoui vooral vreugde over het feit dat ze - in theorie - weer kunnen spelen. "Of het nou voor tien of honderd mensen is, alles is beter dan niets. Alleen voorlopig dus nog niet in Bazinga."

Van de overheid verwacht El Hassnaoui weinig. "Ik houd me op dit punt niet meer bezig met wat zij doen, ik richt me vooral op mezelf en de invloed die ik kan uitoefenen. " Tijdens de crisis kon hij zelf financieel goed rondkomen. "Ik doe nog meer naast de Bazinga Comedy Club en kan mezelf daarmee redden. Al zijn mijn inkomsten mede door het sluiten van Bazinga natuurlijk wel flink gedaald tijdens de crisis."

Worstelen met commotie rond coronapas

El Hassnaoui worstelt met de commotie omtrent het coronatoegangsbewijs. "Voor de heropening van Bazinga ben ik geld gaan pompen in de Facebook-advertenties, om de programmering onder de aandacht te brengen. Daar komen veel reacties op die gaan over de coronapas."

"Ik begrijp de frustratie van velen met betrekking tot de CoronaCheck, maar om nou onder ieder bericht van een ondernemer je frustratie over de coronapas te uiten - daar heb ik moeite mee. Ook mensen waarvan je denkt: jij gaat nooit naar het theater. Die hebben last van een soort 'internet de la Tourette'. Ik besteed er geen aandacht aan en verwijder de reacties, maar het kost wel negatieve energie."

Zolang de pas een tijdelijke maatregel is, vindt El Hassnaoui het niet zo erg. "Je hoort vooral een kleine groep die ertegen is, schreeuwen", stelt hij. "Ik maak me nu vooral zorgen over het personeelstekort in de horeca." Een pasklare oplossing is niet voorhanden, denkt hij. "Ik hoop dat het snel weer aantrekt."