Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: Abel bedacht een oplossing voor het heen en weer rennen tussen ophaallocaties voor pakketjes.

Wat: Lockster, een pakketwand waar je pakketjes van alle bezorgdiensten kunt laten bezorgen

Bedenker: Abel Bijlsma

Sinds: mei 2021

Hoe werkt Lockster?

"We plaatsen pakketwanden bij bedrijven, kantoren, supermarkten, woningen. Eigenlijk overal waar veel verkeer komt. Hier kunnen mensen al hun pakketten laten bezorgen in een eigen box."

Jullie zijn niet de enige met een pakketwand.

"Klopt, er zijn een hoop bedrijven dit ook aanbieden. Maar die pakketwanden zijn dan alleen voor hun eigen pakketdienst of een beperkt aantal postbedrijven. Zo ontstaat er een wildgroei aan pakketlockers en ben je alsnog heen en weer aan het rennen om al je pakketjes op te halen."

"Wij werken om de postbedrijven heen. Bij ons betaalt de consument, zo kun je de locker opgeven als bezorgadres en kunnen alle diensten hier bezorgen. Dat scheelt tijd en je helpt ook nog eens de CO2-uitstoot verminderen."

“Als start-up kun je veel sneller handelen. Zo kan ik aan een gaaf bedrijf bouwen waar de wereld ook nog een stukje beter van wordt.” Abel Bijlsma

Wilde per se duurzaam ondernemen?

"Het kon er bij mij niet in dat postbedrijven niet met elkaar willen samenwerken. Het is zoveel goedkoper én duurzamer om alles in een wand te laten bezorgen? Ze willen toch graag groen zijn? Maar niet alle bedrijven kunnen het, of het past niet in hun plannen. En grote partijen hebben met aandeelhouders te maken. Als start-up kun je veel sneller handelen. Zo kan ik aan een gaaf bedrijf bouwen waar de wereld ook nog een stukje beter van wordt."

Hoe kwam je op het idee voor Lockster?

"Ik zag het in Polen en dacht: dat hebben we in Nederland ook nodig. Dat was midden in de coronacrisis. Iedereen zei dat we nooit meer naar kantoor zouden gaan, ik wilde dat niet geloven. Vooral in de grote steden willen mensen graag hun huis uit. Dan kun je niet altijd thuis zijn om een pakketje aan te nemen. Daarnaast wil je ook gewoon de keuze hebben om je pakket ergens anders op te halen, bijvoorbeeld als de winkel waar het is bezorgd al om 18.00 uur dichtgaat."

En hoe ben je uiteindelijk van idee naar product gegaan?

"Een lokaal ING-kantoor werd gesloten en ik mocht meedenken over een oplossing voor het leegstaande vastgoed. Uiteindelijk raakte ik met de investeerder aan de praat over iets anders, mijn idee voor de pakketwand. Daar zag hij wel wat in. Zo zijn we samen in zee gegaan. Zonder hem had ik dit nooit voor elkaar gekregen, had ik nooit de pakketwanden kunnen laten maken."

Ondernemen gaat niet altijd over rozen. Waar ben jij tegenaan gelopen?

"Heel veel praktische dingen. Hoe krijg je een bezorger zo ver dat hij iets in een pakketwand bezorgt? Hoe vind je locaties? Maar ook: waarom zou iemand eigenlijk een box willen huren? Die piekermomenten heb ik wel gehad 's nachts. Maar dat duurt bij mij nooit lang, ik ga altijd meteen nadenken over een oplossing. We hebben ook wel technische problemen gehad, zoals een app die het niet doet. Maar daar doe je testrondes voor."

“Het is oké om fouten te maken. Het is juist een kans om het beter te leren doen. Daar ben ik misschien wat in doorgeslagen.” Abel Bijlsma

Wat heb je van het ondernemerschap geleerd?

"Focus houden, niet aan vier verschillende bedrijven tegelijk willen bouwen. Daar ging het eerder nog weleens mis. En dat het oké is om fouten te maken. Het is juist een kans om het beter te leren doen. Daar ben ik misschien wat in doorgeslagen, ik denk soms te makkelijk over de uitwerking waardoor er meer dingen misgaan."

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

"We hebben nu ruim twintig pakketwanden staan, dat moeten er straks honderd worden. Voorlopig wil ik aan Lockster blijven bouwen. Maar we zitten in een markt die zo druk is met aanbieders van ongeveer dezelfde diensten. De een koopt de ander over. Of dat bij ons ook gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Eerst maar eens focussen op die honderd wanden."