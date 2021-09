Duurzaam ondernemen wordt steeds populairder. Maar hoe belangrijk is het om als bedrijf bezig te zijn met de impact die je op de wereld hebt? En vooral: hoe kun je duurzamer omgaan met kleine dingen op de werkvloer?

Volgens Annelies Hamer, duurzaamheidsconsultant bij Mrs Sky Blue, is het heel duidelijk dat de oude manier van werken op de schop moet.

"We hebben belangrijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie en een klimaatcrisis waar we ons zorgen om moeten maken. In de mogelijke oplossing kunnen juist organisaties een belangrijke rol spelen. We kunnen het ons niet permitteren te wachten op bindende maatregelen vanuit de overheid", meent ze.

"Maar duurzaamheid moet geen moetje zijn. Het helpt als er een intrinsieke motivatie is die direct gekoppeld is aan de processen van het bedrijf. Dan is duurzaamheid niet iets dat je erbij doet, maar draait het om de kern van wat je doet."

Duurzaam ondernemen hoeft niet moeilijk te zijn

De basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) vat Hamer samen in de drie p's: people, profit en planet. "Die drie factoren moeten in balans zijn. Hou dus niet alleen rekening met je mensen en welke impact je op de planeet hebt, maar ook met de winst. En natuurlijk gaat het bij winst om geld, maar denk ook eens aan de maatschappelijke en sociale winst."

Zelf voegt Hamer graag nog een vierde p aan het lijstje toe: denk vanuit purpose. "Waarvoor ben je als organisatie op de aarde, voor wie voeg je waarde toe en waarom en hoe doe je dat? Vanuit daar kun je op een duurzame manier verder bouwen."

Duurzaam ondernemen op de werkvloer hoeft niet moeilijk te zijn. Het begint bij simpele dingen. "Vraag je bij de inkoop van álles al af: heb ik dit echt nodig? En op welke manier en waar wordt het geproduceerd?", adviseert Hamer. "En ga ook na wat je gebruikt: kraanwater in plaats van water in flesjes? Zijn de koffie en thee duurzaam? Is de lunch die je serveert duurzaam en lokaal geproduceerd? Regionale bezorgingen kun je ook met een elektrische fiets laten doen in plaats van met een busje."

Het zijn de kleine dingen

Dan zijn er ook nog dingen waar veel mensen simpelweg niet aan denken. "Zet alles wat elektriciteit gebruikt uit aan het einde van de dag. Een printer, koffiezetapparaat en computer zijn stille energieslurpers en uitzetten is een hele snelle winst." Bedrijfsgeschenken vervangen door bedrijfsuitjes is wat betreft Hamer ook een goede tip.

"Veel mensen reageren ook positief op bijvoorbeeld een uitje dat iets bijdraagt aan de maatschappij en het zorgt naast maatschappelijke winst ook voor teambuilding. En als je echt een cadeau wil geven, denk dan na over iets dat niet direct in de prullenbak beland, maar waar medewerkers echt iets aan hebben. Dat voorkomt al zo veel verspilling. Een beachtennisset is echt niet iets dat iedereen nodig heeft."

'Bij ons wil iedereen de impact positief maken'

Een bedrijf dat duurzaam ondernemen naar eigen zeggen in het DNA heeft zitten, is Seepje, dat duurzame was- en poetsartikelen verkoopt. "Bij ons wil iedereen de impact op het milieu positief in plaats van negatief maken", vertelt medeoprichter Jasper Gabriëlse.

“Op het moment dat je oprecht duurzaamheid in je organisatie wil implementeren, kun je echt beginnen.” Jasper Gabriëlse, medeoprichter Seepje

Bij Seepje zit het dan ook in de bedrijfscultuur om duurzame keuzes te maken. "Onze lunch is altijd vegetarisch of vegan. We letten op ons afval. We gaan met de fiets of het openbaar vervoer naar werk. De mensen die met de auto gaan, hebben een elektrische auto."

Heeft het bedrijf tips voor anderen die duurzamer willen ondernemen? Als eerste aanrader noemt Gabriëlse de B Corp Score. "Voor bedrijven is het interessant om de vragenlijst van B Corporation in te vullen. Je kunt vrijblijvend hun assessment invullen en dan krijg je meteen heel veel mogelijke manieren om je impact te verbeteren."

Duurzaam ondernemen begint met een bepaald bewustzijn

Ook Gabriëlse is van mening dat de kleine beetjes helpen. "Inderdaad, de thee en koffie. Waar komen die vandaan?" En als je een keer een cadeautje wil geven? "Wij geven vaak bloemen of producten van sociale ondernemingen."

Verder benadrukt Gabriëlse dat het vooral begint met een bepaald bewustzijn. "Op het moment dat je oprecht duurzaamheid in je organisatie wil implementeren, kun je echt beginnen. Het gaat om de morele standaard die overal in wordt doorvertaald."