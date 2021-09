Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Samuel Levie, die samen met Jiri Brandt en Geert van Wersch worstenmakerij Brandt & Levie oprichtte.

Ondernemer : Samuel Levie

: Samuel Levie Bedrijf : Brandt & Levie

: Brandt & Levie Leestip: Notes from a Young Black Chef: A Memoir van Kwame Onwuachi

Het is op z'n zachtst gezegd omslachtig om Nederlandse varkens naar Italië te brengen om er worst van te maken en die worst vervolgens weer naar Nederland te brengen. Bovendien ontdekten Jiri Brandt en Samuel Levie dat juist de relatief goedkoop industrieel gehouden varkens in dure Italiaanse worst belanden. Dat moest anders, vonden ze.

Ze onderbraken hun werk als chef en reisden naar Italië om de kunst van het worstmaken te leren. Terug in Nederland zochten ze plekken waar varkens wél een goed leven hebben en begonnen hun eigen worstenmakerij. Inmiddels is het tien jaar later en liggen hun producten bij speciaalzaken, biologische supermarkten en zijn landelijk verkrijgbaar bij Crisp en Picnic.

Waarom heb je het boek van Onwuachi als gouden leestip gekozen?

"Als ondernemer ben je geneigd om alles te lezen wat je kunt om beter te worden in ondernemen. De valkuil is dat de tijd voor jezelf er dan bij inschiet. Het afgelopen jaar probeerde ik meer ter ontspanning te lezen. Vrije tijd is belangrijk om je te laten inspireren, in plaats van alleen maar alle ondernemerstips en -trucs op te nemen."

Wat is er zo inspirerend aan dit boek?

"Het verhaal van Kwame is voor mij heel herkenbaar, omdat het me herinnert aan de begindagen van ons bedrijf. Dat was erg hard werken, we deden alles om onze zaak van de grond te krijgen. Het was ook een proces van steeds weer vallen en opstaan, en je vooral niet uit het veld laten slaan door tegenslag. Je kunt tegenslag zien als een bewijs van mislukking, of het juist je vechtlust laten aanwakkeren."

Hoe wakker je vechtlust aan?

"Denk goed na over wat je waarden zijn en wat je wil. Onwuachi begon als jonge chef in een sector die erg gesegregeerd en wit was (en is). Hij werkte op zoveel plekken waar hij zich niet welkom voelde en toch bleef hij doorgaan. Bij ons was het het besef dat hoe we met dieren omgaan en vlees eten echt anders moet."

Hoe gingen jullie dan om met tegenslagen?

"We hadden erg veel aan elkaar. We konden terugvallen op onze eigen waarden, zoals teamspirit en een goed voorbeeld geven aan de rest van het bedrijf. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk om met het hele team samen te lunchen. Als dat er een tijdje bij inschiet, merk je dat andere dingen in het bedrijf ook verslappen."

Is het niet lastig om te ondernemen met vrienden?

"Ik denk dat ondernemen altijd ingewikkeld is, met of zonder vrienden. Een eigen bedrijf kan een vriendschap maken of breken. Uiteindelijk gaat het erom hoe je omgaat met verschillen. Deze zullen er altijd zijn en kunnen tot conflict leiden, maar ze zorgen ook voor de successen in een bedrijf. Je vult elkaar aan."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik spreek veel jonge ondernemers en zie dat ze het soms moeilijk vinden om een stip op de horizon te zetten, te weten waar ze het voor doen én hoe ze hun krachten het best kunnen inzetten. Dit boek kan daarbij helpen."