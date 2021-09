Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Tiemen ter Hoeven, die het circulaire fietsenmerk Roetz oprichtte.

Ondernemer : Tiemen ter Hoeven

: Tiemen ter Hoeven Bedrijf : Roetz-Bikes

: Roetz-Bikes Leestip: Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future van Ashlee Vance

Op het eerste gezicht hebben een Amsterdams fietsenmerk en een door de ruimte geobsedeerde multimiljonair weinig met elkaar te maken. Toch is Elon Musk een inspiratiebron van Tiemen ter Hoeven, oprichter van Roetz-Bikes. Met zijn bedrijf redt hij fietsenframes van de schroothoop om ze een tweede (of misschien wel derde) leven te geven.

Een zinvolle business, aangezien in Nederland jaarlijks ongeveer een miljoen fietsen worden afgedankt. Als de weesfietsen niet meer rijden, zijn de onderdelen vaak nog wel nuttig. In de fietsen van Roetz is zo'n 30 procent van de grondstoffen al eerder gebruikt. Bij ov-fietsen krijgt zelfs 70 procent een nieuw leven.

De fietsen worden met de hand gemaakt in een sociale werkplaats in Amsterdam. Medewerkers krijgen intern een opleiding tot fietsenmaker. Aangezien daar een tekort aan is, kunnen ze na hun periode bij Roetz doorstromen op de arbeidsmarkt.

“Bij Tesla was het in het begin ook allemaal erg houtje-touwtje. Met kleine stapjes en veel vallen en opstaan is het uiteindelijk een bedrijf van wereldformaat geworden.”

Wat hebben materiaalhergebruik en sociale arbeidsomstandigheden met Elon Musk te maken?

"Musk is zeker niet onomstreden. Er zijn genoeg dingen die hij doet waar ik het niet mee eens ben, maar zijn doorzettingsvermogen bewonder ik. Zonder Tesla was de auto-industrie nooit zo ingrijpend veranderd. Nu hebben alle merken één of meer elektrische modellen, dat was zonder Tesla ondenkbaar geweest. Dat hoop ik met Roetz ook te doen."

Tesla heeft voor een kantelpunt gezorgd?

"Het bedrijf deed iets heel anders dan de industrie op dat moment en heeft daar een nieuwe norm van gemaakt. Toen we tien jaar geleden met Roetz begonnen, verklaarden mensen ons voor gek. Nu staan onze circulaire fietsen naast de gerenommeerde merken. Dat was niet altijd een makkelijke weg. Bij Tesla was het in het begin ook allemaal erg houtje-touwtje. Met kleine stapjes en veel vallen en opstaan is het uiteindelijk een bedrijf van wereldformaat geworden."

Hoe gaan jullie Tesla's voorbeeld volgen?

"Er is een grote overgang naar elektrisch fietsen gaande. We zijn hard bezig een circulaire e-bike te maken, die volgend voorjaar uitkomt. E-bikes gaan vaak niet zo lang mee en leveren erg veel afval op. Ze lijken groen, maar hebben een zwarte achterkant. Wij komen met een ontwerp en een businessmodel die de levensduur van elektrische fietsen aanzienlijk verlengen."

Wat zou je anders doen dan Musk?

"Zijn stijl van leidinggeven staat haaks op de manier waarop we bij Roetz met mensen omgaan. Hij brandt mensen af en heeft een groot verloop aan medewerkers. Wij vinden het menselijke aspect juist erg belangrijk. Verder zijn wij veel transparanter over waar onze grondstoffen vandaan komen en zijn we veel meer bezig met een positieve maatschappelijke impact."

"Als je grote aantallen satellieten om de aarde brengt en ervan overtuigd bent dat we moeten uitwijken naar Mars, ben je wat mij betreft het contact met de realiteit kwijt. We hoeven niet de ruimte in, we kunnen verandering dichter bij huis zoeken."