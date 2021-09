Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een online platform waar starters wél een woning kunnen vinden.

Wat: Locaal Wonen, online startersplatform voor woningen in het middensegment

Bedenker: Marijn Rolleman

Sinds: 2017

Op welke probleem speel je precies in?

"Veel jonge hardwerkende mensen vallen op de woningmarkt tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig voor reguliere woningen in de vrije sector. Dat is een groot probleem in de steden. Starters melden zich aan bij duizenden woningsites, maar vinden geen enkele pagina die er speciaal voor hen is. Ik wilde me graag inzetten voor deze groep, zodat ze zich eindelijk gehoord voelen."

Waarom wilde je zo graag helpen?

"Dat is voortgekomen uit mijn eigen ervaring op de woningmarkt. Ik was starter en werkte heel hard, maar kon net als veel anderen uit mijn omgeving niet aan een woning komen in Amsterdam. Er werd toen ook veel voorrang gegeven aan expats. De groep starters moest nu maar eens naar voren worden geschoven, vond ik. Dus vanuit een soort activisme en om een tegengeluid te bieden ben ik Locaal Amsterdam begonnen, dat nu Locaal Wonen heet."

“Een van de starters woonde antikraak met zestien anderen in een hele gehorige woning. Nadat ik voor haar een nieuwe woning had gevonden, barstte ze in tranen uit.”

Hoe heb je het toen aangepakt?

"Ik ben met starters gaan praten om te kijken waar ze precies tegenaan lopen. Daarna ben ik een pilot gestart met een woningcorporatie die een deel van haar aanbod beschikbaar wilde stellen zodat we mensen blij konden maken. Daarna zijn er meer samenwerkingen gekomen."

"Inmiddels hebben we al driehonderd starters aan een woning geholpen. En het mooie is dat de starter niets betaalt voor zijn inschrijving. Door middel van samenwerkingsafspraken en een vergoeding die daarbij hoort, kunnen wij bestaan en starters écht toegang geven tot de woningmarkt."

Welke verhalen hebben de meeste indruk op je gemaakt?



"Een van de starters woonde antikraak met zestien anderen in een hele gehorige woning. Nadat ik voor haar een nieuwe woning had gevonden, barstte ze in tranen uit. Ze had nu geen last meer van overlast en woonde veel prettiger. Ze was me zo dankbaar. Dat liet me inzien hoe belangrijk een fijne woonplek eigenlijk is. Ook hoorde ik een verhaal van iemand die in een woning zat waar het raam niet open mocht van de huisbaas. Dat is toch ongelooflijk."

Als woningzoekers bij jou aankloppen, moeten ze dan nog aan bepaalde eisen voldoen?

"Er is een inkomensgrens en maatschappelijke en locatiegebonden beroepen krijgen voorrang op een woning. Voor mensen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis werken, is het belangrijk dat ze dicht bij hun werk wonen in verband met bereikbaarheidsdiensten. Tijdens de gesprekken met starters was voor velen de reistijd het grootste probleem naast de hoge huurlasten en gebrekkig wooncomfort."

Maar die hoge huurlasten zijn onlosmakelijk verbonden met wonen in de stad.

"Alle woningen die wij aanbieden vallen in het middensegment, de landelijke grens daarvoor is 1.175 euro. De huur zit daar dus nooit boven. En we zoeken daarin ook altijd naar een goede balans. Een starter moet nog wel voldoende overhouden na het betalen van de huur."

Het probleem is niet morgen opgelost, hoe blijf je gemotiveerd?

"Dat is soms best lastig. Maar de mooie reacties van starters die eindelijk een fijne woning hebben gevonden, motiveren me. Je helpt iemand echt. En ik word gedreven door mijn ambitie om het grootser aan te pakken. Wat mij betreft zou Locaal Wonen landelijk uitgerold kunnen worden."

Ben je nog steeds zo activistisch?

"Ik sta nog steeds heel erg achter het concept, maar ik ben er wel anders naar gaan kijken. Ik leer hoe het politiek gezien in elkaar zit en weet dat verandering ook vanuit Den Haag moet komen. Dat er nu landelijke woonprotesten zijn, vind ik geweldig."