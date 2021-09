De coronacrisis vraagt nog altijd veel aanpassingsvermogen van ondernemers. Party DJ W, oftewel Willem Jansen, werd in 2018 nog uitgeroepen tot Beste Party DJ van NL. Nu doet hij de marketing van de kledingzaak van zijn zus.

Van Groningen, Amsterdam tot Lloret: Willem Jansen (38 jaar) timmert al vijftien jaar aan de weg als feest-dj. "Ik heb het idee dat de overheid ons over het hoofd ziet", begint hij. "Als je iemand in Groningen vraagt wie Party DJ W is, weten ze dat niet. Maar als ik in een feestcafé sta doet iedereen mee. Ik verdien hier al vijftien jaar mijn volledige inkomen mee."

Hij staat symbool voor een grotere groep. "Ik heb het niet over de artiesten die je op tv ziet, maar over de tak van meer onbekende artiesten zoals ik, die ook leven van het artiestenbestaan. Onze groep wordt nog te weinig gehoord."

“Dat ik geen bedrijfspand heb, betekent niet dat ik geen goedlopend bedrijf heb.” Willem Jansen, feest-dj

Op steun kan Jansen niet rekenen, omdat hij volgens de regels van de overheid geen bedrijfspand heeft. "Dat is voor mij heel bizar. Wat zou ik als dj moeten met een bedrijfspand? Dat ik geen bedrijfspand heb, betekent niet dat ik geen goedlopend bedrijf heb. Ik bén mijn winkel."

Meteen het uitzendbureau gebeld

Een dag nadat de crisis was uitgebroken, op die bewuste 16 maart 2020, voelde Jansen de bui al hangen. "Ik zat thuis met tranen in mijn ogen en dacht: hoe nu verder? Toen heb ik meteen het uitzendbureau gebeld. Thuiszitten levert niets op en ik wil zelfvoorzienend blijven qua financiën."

Zo kwam het dat Jansen in diezelfde week nog aan de slag ging bij een hoveniersbedrijf. "Als je gezond bent en je kunt werken, vind ik dat je je nuttig moet maken. Na een paar maanden hield de klus op en kon ik bij de kledingzaak van mijn zus aan de slag als marketeer. Een uitkering heb ik nooit aangevraagd."

Alles beter dan stilzitten, dacht Jansen. "Maar het zure is dat deze werkzaamheden lang niet hetzelfde opleveren als mijn oude werk. En de overheid vult het ook niet aan."

Naast zijn veertigurige werkweek blijft hij in de weekenden bezig met zijn muziek. "Dat kost niet alleen tijd, maar ook geld. Bijvoorbeeld voor het huren van een studio, het up-to-date houden van mijn muzikale database en het bijhouden van je sociale media als artiest."

'Anderhalf jaar geen weekend meer gehad'

Het sociale leven van Jansen is daarbij een beetje naar de achtergrond verdwenen. "Ik heb al anderhalf jaar geen weekend meer gehad", licht hij toe. "Ik ben ook nog alleenstaande vader, dus dat is best pittig. Je wil je zoon een leuke jeugd meegeven."

Afgelopen juni mocht Jansen twee weken de bühne op. "Mensen wisten me gelijk weer te vinden. Vervolgens kon alles weer gecanceld worden. Dat was zuur."

Naast de financiële achteruitgang bezorgt de crisis Jansen ook kopzorgen. "Ik ben voor mijn gevoel bijna twee jaar van mijn carrière kwijt. Dat kan ik nooit meer inhalen. Het doet ook mentaal iets met je. Mijn levensstijl is door de crisis compleet veranderd. Ik mis mijn oude leven."

“Je kunt niet eeuwig de evenementensector op slot houden. Het is tijd dat de overheid ons serieus neemt.” Willem Jansen, feest-dj

De evenementensector roept al langer om steun en perspectief. "Geef verdorie een datum waarop de maatregelen vervallen. Het is voor mij niet meer te rijmen. Eerst ging het om de overbelaste ic's, dat begreep ik. Vervolgens was het wachten op een vaccin, ook dat begreep ik. Ik ken ook veel mensen in de zorg die mij hebben uitgelegd dat het echt zwaar voor hen is geweest."

Daar heeft Jansen heel veel respect en begrip voor, benadrukt hij. "Maar je kunt niet eeuwig de evenementensector op slot houden. Het is tijd dat de overheid ons serieus neemt."

24 uur draaien voor het goede doel

Ondanks alles probeert Jansen positief te blijven. "Laatst heb ik kosteloos 24 uur gedraaid ten gunste van stichting KiKa. Mijn doel was om in 24 uur tijd zo veel mogelijk geld bij elkaar te krijgen. Ik probeer echt iets moois te maken van deze rare tijd. Juist daarom raakt het me dat de overheid ons in de kou laat staan. Ik heb altijd hard gewerkt en mijn beste beentje voor gezet."

In december staat er voor Party DJ W een tour door Frankrijk gepland. "Ik hoop dat het doorgaat, maar ik durf eigenlijk nergens meer op te hopen."