Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Yorick Naeff, die beleggingsapp BUX oprichtte.

Ondernemer: Yorick Naeff

Yorick Naeff Bedrijf: BUX

BUX Leestip: The Hard Things About Hard Things van Ben Horowitz

Nog nooit was beleggen zo aantrekkelijk en bereikbaar voor zo veel mensen. Dat komt mede door mobiele beleggingsapps als BUX, die de afgelopen jaren onder leiding van Yorick Naeff een stormachtige groei doormaakte.

Waarom heb je het boek van Horowitz gekozen als gouden leestip?

"Managementboeken bevatten vaak allerlei tips over hoe je iets moet doen. Het uitgangspunt is succes, terwijl de weg ernaartoe onderbelicht blijft. Horowitz stelt juist de mindset van ondernemen centraal. Ondernemen is niet altijd makkelijk en zeker niet altijd leuk. Je bent een groot deel van de tijd brandjes aan het blussen en van het ene probleem naar het andere aan het hollen. Die opeenstapeling van (kleine) beslissingen is moeilijker dan een overkoepelende strategie bedenken."

Welke brandjes heb jij zoal geblust?

"BUX is nu een groot bedrijf, maar we zijn klein begonnen. Als je als start-up investeerders zoekt, verkoop je een droom. Tegelijkertijd moet je het personeel betrokken en proactief houden, zelfs als het onzeker is of er genoeg geld blijft binnenkomen."

"We zijn een paar keer langs de rand van de afgrond gegaan voordat een investeerder alsnog aanhaakte. Dat heeft Horowitz ook meegemaakt. In het begin waren we ook erg afhankelijk van de appstores van Apple en Google. Als zij de voorwaarden aanpasten of iets veranderden, hadden wij daar veel last van. Inmiddels zijn we groot genoeg om het gesprek aan te gaan, maar toen hadden we niets in te brengen."

Welke belangrijke les van Horowitz neem jij mee voor jouw bedrijf?

"Het product en de winst zijn uiteindelijk altijd afhankelijk van de medewerkers. Als je hen niet goed behandelt, gaat de rest achteruit. In deze branche leggen mensen vaak veel nadruk op de ideeën en cijfers, maar je kunt een digitaal platform alleen maar naar een hoger plan tillen met goede programmeurs."

Hoe houd je mensen betrokken in een scale-up?

"We zijn de afgelopen jaren erg snel gegroeid. In het begin hadden we echt een familiegevoel, maar dat is niet vast te houden met drie kantoren in Europa. Dat hoeft ook niet, maar we besteden wel veel aandacht aan sociale evenementen. Je kunt grote teams opknippen in kleinere, die onderling goed samenwerken. Mijn taak is om de communicatie en samenwerking tussen die teams zo goed mogelijk te laten verlopen."

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur aanraadt?

"Horowitz is uiteindelijk nog steeds een dominante leider die alle beslissingen neemt, dat vind ik oldskool management. Ik probeer empathischer te zijn. Als ik iemand moet ontslaan, kan ik dat heel zakelijk en rationeel doen, of inlevend en invoelend. Dat maakt de boodschap niet minder vervelend, maar de manier waarop misschien wel iets prettiger."