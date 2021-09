Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een platform dat alle producten van lokale boetieks verzamelt.

Wat: Boetiek.nl, een platform voor lokale boetieks en Nederlandse merken

Boetiek.nl, een platform voor lokale boetieks en Nederlandse merken Bedenkers : Nina van Boxtel en Sophie Tarif

: Nina van Boxtel en Sophie Tarif Sinds: 2020

Wat hebben jullie voor bedrijf?

Nina van Boxtel: "We geven via Boetiek.nl lokale boetieks en Nederlandse - veelal duurzame - merken een platform. Fysieke winkels kregen het door de lockdown erg zwaar. Ze mochten weinig klanten ontvangen of moesten dicht. Wij helpen deze ondernemers bij het opstapje naar een online strategie. Inmiddels zijn er tachtig boetieks aangesloten."

“We hebben meer dan duizend teksten geschreven zodat we goed vindbaar zijn op Google.” Nina van Boxtel, Boetiek.nl

Dus lokale ondernemers hadden jullie nodig?

"Het is tijdens zo'n lockdown erg lastig omzet draaien als je afhankelijk bent van offline verkoop. We merken sowieso dat veel boetieks helemaal niet aan marketing of sociale media doen. Of ze kunnen het gewoon niet. Maar daardoor hebben ze een heel beperkt publiek."

"Via ons kunnen boetieks en merken een bredere doelgroep aanspreken. Voor consumenten zit er ook een voordeel in. Ze hoeven niet fysiek alle winkeltjes af. Ook kunnen ze in een oogopslag zien wie bijvoorbeeld allemaal schoenen verkoopt gemaakt van vegan leer."

Hoe werkt het platform precies?

"Een vereiste is dat boetieks een webshop hebben, zodat wij de online producten kunnen tonen op ons platform. Wanneer een bezoeker via ons wordt doorgestuurd naar de webshop, dragen ze een klein bedrag per bezoeker af of een percentage over de gedane aankoop."

Hebben jullie veel in dit bedrijf geïnvesteerd?

"Ja, de software is helemaal op maat voor ons gemaakt. Een ontwikkelaar heeft er zes maanden aan gewerkt, veel langer dan we van tevoren dachten. Maar er zijn tachtig webshops aangesloten, het systeem moet elke dag zo'n 100.000 producten scannen zodat de informatie altijd up-to-date is. Dat maakt het tot een heel complex systeem."

En waar zijn jullie de hele dag mee bezig?

"Met contact houden met aangesloten boetieks en het benaderen van nieuwe. Daarnaast zijn we continu bezig met zoeken naar nieuwe manieren om meer bezoekers naar ons platform te trekken. Daar gaat best veel tijd in zitten."

"Je platform moet SEO-proof zijn. We hebben meer dan duizend teksten geschreven zodat we goed vindbaar zijn op Google. Die tijd hadden we gelukkig toen de software ontwikkeld werd. Je hebt wel ongeveer een idee van hoeveel werk het is, maar het valt altijd tegen."

Maar dat heeft jullie nooit tegengehouden?

"Nee, we vinden het helemaal niet erg om zo veel met ons bedrijf bezig te zijn. Je hebt zo'n drive om eraan te werken. Je doet het omdat je het zelf wil en niet omdat het van een baas moet."

“Ik had de beslissing genomen met mijn baan te stoppen net voor de coronacrisis uitbrak. Dat maakte me wel onzeker.” Nina van Boxtel, Boetiek.nl

Heb je je baan opgezegd toen je hiermee begon?

"Ik werkte hiervoor bij een online zoekmachine. Veel kennis en ervaring kon ik dus meenemen, maar die baan heb ik inderdaad opgezegd. Dat wilde ik sowieso doen, omdat ik toe was aan iets nieuws. Maar ik had de beslissing genomen met mijn baan te stoppen net voor de coronacrisis uitbrak. Dat maakte me wel onzeker. Gelukkig heb ik nog geen dag spijt gehad."

Wat zijn jullie toekomstplannen?

"Het platform verder uitbouwen op technisch gebied, dat moet nog beter worden. En veel nieuwe boetieks en Nederlandse merken toevoegen. We hebben ook plannen voor een uitbreiding naar het buitenland. Achter de schermen zijn we bezig eenzelfde platform in Engeland te lanceren. Mijn compagnon Sophie Tarif is Engels en heeft daar een groot netwerk. Daarna willen we naar nog meer landen gaan uitbreiden."