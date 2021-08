Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Anne-Sophie Schürmann, die zorgorganisatie Groei & Glunder en buitenschoolse opvang voor speciaal onderwijs Vesper BSO+ oprichtte.

Ondernemer: Anne-Sophie Schürmann

Anne-Sophie Schürmann Bedrijven: Groei & Glunder en Vesper BSO+

Groei & Glunder en Vesper BSO+ Leestip: Eckart's Notes van Eckart Wintzen

Haar collega's mogen haar geen 'baas' noemen, want Anne-Sophie Schürmann gelooft niet in hiërarchie. Na haar opleiding tot klinisch ontwikkelingspsycholoog ging ze als jeugdhulpverlener aan de slag bij verschillende jeugdzorginstellingen. Keer op keer botste ze op het centraal stellen van protocollen in plaats van de behoeften van de mensen met wie ze werkte.

Dat moest anders kunnen. In 2014 richtte ze jeugdzorgbedrijf Groei & Glunder op, dat kinderen en gezinnen ondersteunt die extra zorg nodig hebben. Inmiddels werken er zo'n zeventig gezinsbegeleiders in Noord-Holland en de Gooistreek.

“Als een bedrijf te hard groeit, kan de bedrijfscultuur verwateren.”

Sinds vorig jaar leidt Schürmann ook Vesper BSO+. Scholen voor speciaal onderwijs zijn niet, zoals andere scholen, verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Door corona ontstond een acuut tekort aan adequate opvang, dat jeugdzorgorganisaties aanvankelijk moesten opvullen. De derde vestiging is inmiddels een feit.

Waarom heb je het boek van Wintzen als gouden leestip gekozen?

"Het is vlot en humoristisch geschreven en staat vol met praktische tips. Vooral de celfilosofie spreekt mij erg aan: Wintzen visualiseert groeiende bedrijven als een proces van celdeling. Hij stelt elke afdeling voor als een cel, die de kernwaarden en het DNA van het bedrijf bevat. Als een bedrijf te hard groeit, kan de bedrijfscultuur verwateren, omdat je dan te lange lijnen krijgt. Dat kun je voorkomen door afdelingen op te splitsen en nauw met elkaar te laten samenwerken."

“Als een nieuwe collega het contract komt tekenen, loopt iedereen uit om kennis te maken.”

Hoe behoud je de cultuur in een snel groeiend bedrijf?

"Een van onze rituelen is dat we nieuwe collega's feestelijk onthalen. Als iemand het contract komt tekenen, loopt iedereen uit om kennis te maken. We hebben een confettikanon, er is muziek en we gaan dansen en gek doen. De nieuwe collega voelt zich extreem gezien en voor de rest van het team is het een moment van traditie en verbinding. Wintzen vertelt in zijn boek dat hij tijdens de bedrijfsborrel achter de bar ging staan, zodat hij al zijn medewerkers even kort sprak. Wij hebben geen bar, maar ik vind het wel een inspirerend idee."

Zijn er ook dingen die je anders zou doen dan Wintzen aanraadt?

"Hij is een erg grote voorstander van het delen van alle informatie en niks voor collega's verborgen houden. Daar was ik het heel erg mee eens, tot ik vorig jaar merkte dat het delen van bijvoorbeeld winst- en verliesrekeningen onrust en onzekerheid kan veroorzaken. Collega's kunnen er niets mee en ze hebben er geen invloed op. Nu doseer ik welke informatie ik deel."

Wat heb je zelf van het boek geleerd?

"Doordat ik zo sterk geloof in ontwikkeling, overschat ik mensen weleens. Afgelopen jaar zijn sommige collega's weggegaan omdat ik ze structureel had overvraagd. Dat was heel pijnlijk, omdat ik het bedrijf met hen heb opgebouwd. Inmiddels weet ik dat, als het resultaat na een paar weken nog niet zichtbaar is, de weg ernaartoe op dat moment te moeizaam is."