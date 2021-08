Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week René Janssen, die samen met Peter Kuperus trainingsbureau Lepaya oprichtte.

Ondernemer: René Janssen

René Janssen Bedrijf: Lepaya

Lepaya Leestip: Work Rules! Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead van Laszlo Bock

Wat is het domste dat je als ICT-bedrijf kunt doen? De beste programmeur promoveren tot manager. Mensen die goed zijn in hun werk, zijn niet automatisch goed in leiding geven. En andersom natuurlijk.

Toch komt deze fout volgens René Janssen en Peter Kuperus van trainingsbureau Lepaya nog steeds vaak voor. Medewerkers verpieteren omdat ze niet op de juiste plek in de organisatie zitten, of omdat ze niet de juiste vaardigheden hebben geleerd om op die plek te komen. Bedrijfstrainingen kunnen dat probleem verhelpen, als ze genoeg zijn toegespitst op de behoeften van de organisatie.

Waarom heb je het boek van Laszlo Bock als gouden leestip gekozen?

"De meeste trainingsbureaus leggen veel nadruk op persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing. Wij baseren onze programma's op de vaardigheden van werknemers die een bedrijf nodig heeft om goed te functioneren. Daarbij hebben we veel gehad aan het boek van Laszlo. Hij was vijftien jaar hoofd Personeelszaken bij Google en heeft onderzocht hoe deze afdeling de kerntaken van een bedrijf zo goed mogelijk kan ondersteunen."

Wat is het beste dat een hr-afdeling kan doen?

"Bij hr-afdelingen is het niet zo gebruikelijk om aannames over het functioneren van werknemers statistisch te onderzoeken. Laszlo heeft dat wel gedaan. Google is een techbedrijf, dat op het eerste gezicht vooral afhankelijk is van de kwaliteit van de programmeurs. Ze hebben een tijdje geprobeerd zonder managers te werken, maar dat lukte niet. Managers zijn cruciaal voor het stroomlijnen en bewaken van de processen in een bedrijf. Ze moeten kunnen coachen en feedback kunnen geven. Dat zijn trouwens verschillende dingen, coachen en feedback geven."

Hoe verschilt coachen van feedback geven?

"Bij coachen help je medewerkers in de richting van gezamenlijke doelen. Coachen is eigenlijk het begeleiden bij verandering. Feedback is veel meer gekoppeld aan een taak of moment. Je moet direct en respectvol kunnen zijn, op de bal kunnen spelen in plaats van op de man. Volgens Laszlo moeten managers ook heldere doelen stellen en zien wat medewerkers toevoegen in het grotere plaatje van de organisatie. Ze moeten zeker niet micromanagen en zich bemoeien met de inhoud van de mensen die ze aansturen."

“Het maakt niet uit als mensen niet op kantoor zijn, zolang ze hun werk maar gedaan krijgen.”

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur aanraadt?

"Laszlo vindt het prima om mensen in dezelfde functie ongelijk te belonen. Een goede programmeur of verkoper mag vier of vijf keer zo veel verdienen als een minder goede collega. Dat werkt in Nederland toch anders dan in de VS. Wij gaan hier wat liever met elkaar om."

Wat heb je meegenomen uit het boek voor jouw eigen bedrijf?

"We geven onze medewerkers veel vrijheid en flexibiliteit. Het maakt niet uit als mensen niet op kantoor zijn, zolang ze hun werk maar gedaan krijgen. We zijn ook twee vrijdagen per maand dicht. Iedereen met een voltijdcontract kan in die tijd iets voor zichzelf doen."