Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: luxe reismanden voor angstige honden.

Wat: L'élianne, een merk voor luxe hondenproducten

L'élianne, een merk voor luxe hondenproducten Bedenker: Carlijn Palmers

Carlijn Palmers Sinds: 2020

Hoe kwam je erachter dat je wilde gaan ondernemen?

"Tijdens mijn studie International Business & Entrepreneurship kwam ik erachter dat ik zelf heel graag wilde gaan ondernemen. Daardoor, en door verveling tijdens de coronalockdown, ben ik L'élianne begonnen."

En toen wist je al dat je reismanden voor honden wilde gaan ontwikkelen?

"Nee, ik had dit idee toen nog niet. Ik heb veel marktonderzoek gedaan en producten bekeken om te zien hoe ik mezelf kon onderscheiden. Mijn moeder heeft een hond die altijd angstig is in de auto. Zo kwam ik op dit product: een verhoogde, zachte reismand waarin de hond comfortabel kan reizen en uit het raam kan kijken. Hondenreismanden zijn nu mijn corebusiness. Verder verkoop ik nog badjassen voor honden en andere kleding."

“Al het geld dat ik de afgelopen jaren in de horeca had verdiend, heb ik in dit idee gestoken.”

Je bent vast niet de enige die reismanden verkoopt?

"Er zijn veel hondenreismanden op de markt, maar dat zijn eerder zitjes of ze zijn van goedkope materialen gemaakt. Ik wilde het hogere segment in. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar de juiste leverancier. Ik kreeg vervolgens kleuren en materialen toegestuurd en heb het design samengesteld. Daarna heb ik meteen de eerste bestelling gedaan, als stok achter de deur."

Waarom had je die stok nodig?

"Al het geld dat ik de afgelopen jaren in de horeca had verdiend, heb ik in dit idee gestoken. Dus ik wilde zo snel mogelijk van start gaan. Ik heb toen veel tijd gestoken in mijn website en socialemediakanalen. Ik zat wel vijf uur per dag op Instagram. Nog voor ik de eerste bestelling binnen had, had ik al tweeduizend volgers."

Je studeert nog, wordt het soms niet te veel?

"In het begin vond ik dat wel. Naast een eindstage moest ik een scriptie schrijven en had ik mijn bedrijf. Ik had geen enkele dag meer vrij. Maar L'élianne is van mezelf, dus ik vind het niet erg om er veel mee bezig te zijn. De keerzijde is dat het 24/7 doorgaat. Dat kan soms stress geven. Zeker als mensen je proberen na te apen."

Gebeurt dat?

"Ja, ik heb nu een aantal 'copycats' die me goed in de gaten houden. In Nederland kun je daar best makkelijk mee wegkomen. Je pakt iemands product en past het gewoon een beetje aan. Dan merk je hoe hard de ondernemerswereld kan zijn. Op dat gebied moet ik nog een dikkere huid creëren."

Wat heb je nog meer geleerd?

"Ik heb zó veel geleerd. Als ik iets niet wist, ben ik erover gaan lezen. Ik heb in een jaar tijd wel dertig tot veertig boeken over ondernemen gelezen. Maar met financiën heb ik niets, dus vanaf het begin heb ik een boekhouder. Het is het geld helemaal waard. Mijn boekhouder helpt ook met de verkoop wereldwijd, die btw's zijn heel lastig."

“De bestellingen komen overal vandaan, van Litouwen, Letland en Brazilië tot Texas en China.”

Dus je verkoopt ook al aan klanten in het buitenland?

"De bestellingen komen overal vandaan, van Litouwen, Letland en Brazilië tot Texas en China. Als ik een pakket ga afleveren bij de supermarkt is het echt van: 'Ooh, weer een ander land!' Ik pak alles nog zelf in, dat vind ik leuk om te doen. Zo kan ik er ook een bedankbriefje bij stoppen."

Wat hoop je nog te bereiken?

"Ik hoop dat ik het pakketten versturen kan gaan uitbesteden, zodat ik met mijn laptopje overal kan ondernemen en op reis kan. Dat is mijn droom. Het is bizar hoe groot mijn bedrijf in een jaar geworden is. Ik ben benieuwd hoe dat over vijf jaar is."