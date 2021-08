Eigen baas zijn betekent meer vrijheid. Om te doen wat je leuk vindt, je eigen tijd in te delen en zelf je werkplek en klanten te kiezen. Maar zelf alles moeten regelen is niet altijd gemakkelijk. In deze reeks geven zelfstandige ondernemers en vakbond FNV Zelfstandigen tips. Dit keer: een effectieve webshop maken.

FNV Zelfstandigen ziet sinds het begin van de coronapandemie een toename van het aantal webwinkels. "Ook zzp'ers die nooit aan een webwinkel dachten, maken hier nu gebruik van en willen hun online winkel na de coronacrisis voortzetten", zegt beleidsmedewerker Florian de Jager van FNV Zelfstandigen. "Een webwinkel kan overigens prima naast een andere vorm van verkoop bestaan. Het vergroot juist je zichtbaarheid."

"Als ondernemer moet je aanwezig zijn op internet", vindt marketing- en communicatiespecialist Nils Zelle van Empowerbox. "Het kan je digitale visitekaartje zijn, waarin je vertelt wie je bent en wat je doet."

Daarnaast kun je als ondernemer het internet ook gebruiken als verkoopplaats. "Door corona hebben online verkopen een enorme vlucht genomen. Zelfs mijn moeder koopt nu ook boeken en bijvoorbeeld slippers online."

Online aanwezig zijn kan dus zorgen voor meer klanten en kopers. Maar hoe maak je eigenlijk zo'n webshop?

Tip 1: Kijk om je heen

Zelle: "Bezoek de website van concurrenten om te zien wat je zelf wel of juist niet wil op je eigen website. Verbreed daarbij je horizon en kijk ook naar zzp'ers met een soortgelijke functie die in een heel andere branche werkzaam zijn."

Tip 2: Vind het wiel niet opnieuw uit

Een website helemaal vanaf de grond opbouwen kost heel veel tijd en inspanning. "Die energie kun je beter steken in het aanpassen van templates die al aansluiten bij jouw wensen", stelt Zelle. "Wellicht bestaan er ook platforms in jouw branche waar je met jouw product of dienst bij aan kunt sluiten."

“Gooi desnoods je houtje-touwtje website live en ontwikkel je webshop steeds een beetje verder.” Nils Zelle, marketing- en communicatiespecialist

Tip 3: Beperk je niet tot fysieke producten

Internet wordt volgens Zelle nog te veel gezien als een plek om alleen fysieke producten te verkopen. Met zijn bedrijf ondersteunt hij ondernemers om ook diensten online aan te kunnen bieden.

"Wij hielpen bijvoorbeeld een ervaren lobbyist om een training te ontwikkelen voor burgerlobby. Die verkoopt hij nu aan inwoners die bijvoorbeeld bezwaar willen maken tegen windmolens of andere plannen van hun gemeente."

Tip 4: Ga zo snel mogelijk de lucht in

Volgens Zelle de belangrijkste tip: blijf je website niet steeds verbeteren en ontwikkelen, maar zet hem zo snel mogelijk online. "Doe je dat niet, dan ben je soms maanden bezig om je webshop te perfectioneren terwijl het niets oplevert. Zonde! Gooi desnoods je houtje-touwtje website live en ontwikkel je webshop steeds een beetje verder."

Blijf wel letten op de gebruikersvriendelijkheid van je webshop, adviseert De Jager. "Zo zorg je voor tevreden klanten die graag nog eens terugkomen."

Tip 5: Informeer je bezoekers

Online aanwezigheid is de eerste stap, maar daarna wil je natuurlijk ook gevonden worden door je klanten. "Bijvoorbeeld door teksten zo te schrijven dat zoekmachines jouw site bovenaan plaatsen, of met advertenties", vertelt Zelle.

Contentmarketing is een andere goede manier om dit te bereiken. "Door informatie, inspiratie, overzichten of stappenplannen te maken, weten anderen jouw website steeds beter te vinden en je website te onthouden. Zoals de verkoper van zonnepanelen die per stap duidelijk beschrijft hoe de panelen geplaatst worden, mét filmpjes."

Deze uitgebreide aanpak kost wat moeite, maar je doet het niet voor niets. "Zo'n ondernemer zal online makkelijker te vinden zijn, een gunfactor ontwikkelen en uiteindelijk beter verkopen. Zo je bezoekers informeren kost veel tijd, maar het levert ook veel klanten en opdrachten op. Zie het daarom als een investering."