De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van ondernemers. Met de heftige regenval in juli en overstromingen als bijgevolg kwam er voor ondernemers in het zuiden nog een crisis bovenop. B&B-eigenaren Toine Poels en Frank Raaphorst van The SJinn zagen hun droom bijna wegspoelen.

"In mei was het nog feest: ondanks corona draaiden wij onze beste maand ooit", vertelt Frank. Voor het ondernemerskoppel bleek de coronacrisis een kans om de focus van het bedrijf te verleggen. "Gasten konden we aanvankelijk niet ontvangen, dus hebben we een uitgifteloket met broodjes to go gemaakt. Dat was best succesvol."

Op die voet gingen de B&B-eigenaren verder, ook toen hun kamers weer open mochten voor gasten. "Onze B&B was nu ook een plek waar mensen konden eten, naast de overnachting. Dat werd alsmaar succesvoller met mei als hoogtepunt."

Het ondernemerskoppel is zes jaar geleden verhuisd naar Schin op Geul in Limburg. Medio juli kwam het er met bakken uit de hemel. "De Geul staat bij heftige regen wel vaker hoog. Maar dat het tot in de straat zou komen, hadden we niet zien aankomen. Eerst stonden we nog een beetje te kijken: wat spannend allemaal. We hadden zelfs acht geëvacueerden in huis genomen."

Alle waardevolle spullen verloren door het water

De lol was er echter gauw af toen de begane grond helemaal onder water kwam te staan. "Binnen een uur, het ging zo hard. Met een groep mensen hebben we geprobeerd alles op de benedenverdieping veilig te stellen." Tevergeefs, want het water bleek sterker. "Op de benedenverdieping stonden eigenlijk al onze waardevolle spullen. Alle elektronica. Onze wellness, de sauna, de keuken en ons kantoor annex onze bibliotheek."

“Ik probeerde nog een schilderij van een dierbare gast te redden.” Frank Raaphorst, mede-eigenaar bed and breakfast

Het werd de twee heren al snel duidelijk dat de schade groot was en dat de bed and breakfast maanden gesloten zal blijven. "Ik probeerde nog een schilderij van een dierbare gast te redden. Het water stond al snel tot mijn kruis. Toen zeiden we tegen elkaar: we gaan wat drinken. Niets meer aan te doen. We hebben een krat bier gehaald en een paar flessen wijn opengetrokken. We werden heel fatalistisch van de overstroming."

Stoppen is geen optie, benadrukken de B&B-eigenaren. "We hebben zo hard voor deze droom gewerkt. Natuurlijk hadden we een moment van wanhoop. Je ziet dat je je bedrijf dreigt te verliezen en je weet dat je maanden niet open kunt." Maar de positiviteit overheerst: "Het ene moment huil je en het andere moment sta je weer te lachen. We weten gelukkig dat de verzekering ons voor een deel zal helpen. Verder is er een fundraiser voor ons georganiseerd. En er zijn vrijwilligers uit het hele land gekomen om te komen helpen."

B&B-eigenaren Toine Poels en Frank Raaphorst in betere tijden. B&B-eigenaren Toine Poels en Frank Raaphorst in betere tijden. Foto: eigen archief

Toine en Frank hopen The SJinn in januari weer open te gooien. "Maar dat is in het gunstigste geval. Er is hier in de regio een groot tekort aan vakmensen, maar ook aan materiaal", legt Frank uit. "Probeer maar een aannemer te vinden op dit moment, het is zeer uitdagend. We hebben bijvoorbeeld ook nieuwe vriezers nodig, maar bijna alle horecaondernemers in de regio zijn aan het zoeken naar nieuwe vriezers. We verwachten dus veel vertraging bij het leveren van de nodige producten voor de verbouwing."

De twee zijn voornemens tijdens de verbouwing de nodige aanpassingen in de bed and breakfast aan te brengen om hun zaak toekomstbestendig te maken. "Alles wat er in de benedenverdieping komt te staan, krijgt wieltjes. Zo kunnen we dit bij een toekomstige overstroming direct in de lift rijden. Ook willen we beneden alles betegelen, zodat het een soort zwembad wordt. Dan kun je de boel snel schoonspuiten bij een eventuele volgende overstroming", aldus Frank.

'Gaan ervan uit dat we dit nogmaals gaan meemaken'

De verbouwing is volgens de eigenaren van The SJinn een kans om uit de kinderziektes te raken. "Door corona zijn we onze keuken intensiever gaan gebruiken, dus die willen we tijdens de verbouwing gaan upgraden. Onze B&B wordt beter dan hij ooit was."

Bovenal benadrukken Toine en Frank om als ondernemer niet naïef te zijn als het aankomt op toekomstige overstromingen. "Aanvankelijk zei iedereen: dit gebeurt maar eens in de honderd jaar. Maar het klimaat verandert, we zien overstromingen en hittegolven over de hele wereld. Wij gaan ervan uit dat we dit nogmaals gaan meemaken en zullen ons daarop voorbereiden."