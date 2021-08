Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Max van den Ingh, die het growth marketing-bedrijf Unmuted oprichtte.

Ondernemer: Max van den Ingh

Max van den Ingh Bedrijf: Unmuted

Unmuted Leestip: Indistractable van Nir Eyal

In de wereld van de online marketing kun je snel verdwalen. Begin je bij sociale media, het analyseren van klikgedrag, het automatiseren van tijdrovende klusjes of toch met een reeks informatieve blogs?

Max van den Ingh, oprichter van Unmuted, werkte al een tijdje in loondienst als 'growth marketeer' toen hij steeds vaker werd gevraagd voor advies. Medio vorig jaar gooide hij het roer om en begon zijn eigen bedrijf. Met een team van specialisten doet hij online marketing voor bedrijven die hun producten of diensten aan andere bedrijven verkopen.

Waarom heb je het boek van Eyal gekozen als gouden leestip?

"Marketing wordt vaak als afleiding ervaren. De truc is om iets toe te voegen, zodat marketing waardevol overkomt. Tegelijkertijd zijn de talloze apps op computer en telefoon ontworpen om ons af te leiden, zodat we vaak niet toekomen aan wat we willen doen. In dit boek komen zowel de mechanismen van afleiding als de manieren waarop je er weerstand aan kunt bieden aan bod."

Wat zijn de belangrijkste tips om afleiding te voorkomen?

"De voor de hand liggende zijn natuurlijk het uitzetten van pushberichten en notificaties op je telefoon, net als het afsluiten van e-mail als je geconcentreerd wilt werken."

"Een tip waar ik zelf veel aan heb gehad, is om van tevoren een afspraak met jezelf te maken als je weet dat je de afleiding niet kunt weerstaan. Als ik op vrijdagavond met collega's wat ga drinken, is het moeilijk om het niet te laat te maken. Als ik op zaterdagochtend met vrienden ga sporten, wordt het makkelijker om vrijdag eerder naar huis te gaan."

Je moet jezelf dus eigenlijk een beetje voor de gek houden?

"Ja, eigenlijk wel. Sommige tips doen me denken aan de wet van Parkinson, die stelt dat je zoveel tijd voor een taak neemt als er beschikbaar is. Als je van tevoren niet duidelijk bepaalt hoeveel tijd je ergens voor hebt, bestaat het gevaar dat je er langer over doet dan nodig."

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur aanraadt?

"De nadruk op efficiëntie gaat voor mij soms wel wat ver. Ik denk dat het ook gezond kan zijn om af en toe volledig toe te geven aan afleiding. Dat zie je ook bij veel diëten, daar worden ook 'cheat days' ingebouwd."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Aan mensen die meer voor elkaar willen krijgen, maar weten dat er maar zoveel uren in een dag zitten. Ik denk dat het ook handig kan zijn voor mensen die vaak 's avonds op de bank doelloos zitten te netflixen en liever iets zinnigs met hun tijd hadden gedaan."