Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Robin Broekhuizen, die online boetiekplatform Robin Retail oprichtte.

Ondernemer: Robin Broekhuizen

Robin Broekhuizen Bedrijf: Robin Retail

Robin Retail Leestip: Shoe Dog van Phil Knight

Net afgestudeerd aan de modeacademie en meteen door met haar eigen bedrijf: Robin Broekhuizen draait haar hand er niet voor om. Bij Robin Retail kun je vanuit je luie stoel shoppen bij verschillende boetiekjes in Amsterdam. De aankopen worden per fiets bezorgd als je zelf ook in de hoofdstad woont. Anders komen ze in de herbruikbare verpakkingen van RePack.

Het idee ontstond drie jaar geleden en het liet Broekhuizen daarna niet meer los. Ze deed mee aan verschillende wedstrijden voor beginnende ondernemers en won een prijs bij modemerk NET-A-PORTER. Onder professionele begeleiding scherpte ze haar idee aan, zodat ze eind 2019 met haar bedrijf kon beginnen. Sinds januari is het platform in de lucht.

Waarom heb je het boek van Knight gekozen als gouden leestip?

"Het gaat over de oprichter van sportmerk Nike en de weg die hij heeft afgelegd om zover te komen. Het is luchtig geschreven, ik moest af en toe zelfs hardop giechelen. Behalve ondernemerslessen heb ik er ook wat levenslessen van opgestoken. Ik ben nog jong en vond het leuk om te merken dat leeftijd niet uitmaakt bij ondernemen. Het gaat er vooral om dat je gewoon begint, dan kom je er vanzelf achter wat werkt en wat niet."

Welke les neem je vooral mee uit het boek?

"Dat je steeds opnieuw moet blijven beginnen als er iets fout gaat. Mijn platform is technisch erg ingewikkeld, omdat de websites van de verschillende winkels erop moeten aansluiten. Ik ben zelf niet technisch onderlegd, dus het is en blijft een uitdaging om de koppelingen tussen de sites en het platform goed te krijgen."

“Ik had enorm toegeleefd naar de datum waarop we de knop zouden omzetten, maar op de geplande ochtend gebeurde er niks.”

Ging dat tot nu toe vaak fout?

"Het 'live' gaan in januari liep in de soep. Ik had enorm toegeleefd naar de datum waarop we de knop zouden omzetten, maar op de geplande ochtend gebeurde er niks. Ik belde in paniek met de ontwikkelaars en het platform bleek nog niet klaar te zijn. Op dat moment was het erg moeilijk om te relativeren, al heb ik een nieuwsbrief geschreven die mensen erg grappig vonden. Uiteindelijk gingen we een week later live en was er niks aan de hand."

Zijn er dingen die je anders zou doen dan de auteur?

"Ik denk dat ik minder zou bluffen. Zijn credo is 'fake it till you make it'; als je iets niet weet of kunt, doe je gewoon alsof. Dat heeft hem in de problemen gebracht, zelfs tot in de rechtbank. Ik werk nauw samen met de winkeliers en vind het belangrijk om open en transparant te zijn over wat ik wel en niet kan. Tegelijkertijd heb ik wel van het boek geleerd dat ik meer vertrouwen mag hebben in mijn bedrijf. Ik ben de expert van mijn onderneming en hoef niet te veel te twijfelen."