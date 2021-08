Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een uitvaart met bloemen uit de tuin van de overledene.

Wat: Bloemmarie, een bloematelier dat persoonlijke bloemstukken samenstelt voor uitvaarten en bruiloften

Bloemmarie, een bloematelier dat persoonlijke bloemstukken samenstelt voor uitvaarten en bruiloften Bedenker: Marieke Verhees

Marieke Verhees Sinds: 2020

Wat doe je precies?

"Naast bloemwerken op bestelling, kunnen mensen na het overlijden van een dierbare een tuinritueel of tuinceremonie bij mij boeken. Tijdens het ritueel plukken naasten van overleden dierbaren bloemen en takken uit de tuin van de overledene. Daar maak ik dan ter plekke een bloemwerk van. Maar niet iedereen heeft een tuin, dus we kunnen ook naar een pluktuin gaan om de favoriete bloemen van die persoon te plukken. Daarnaast bied ik ook een ceremonieritueel aan tijdens de uitvaart."

Wat houdt dat in?

Bezoekers van de uitvaart wordt gevraagd om een bloem mee te nemen. Met al die bloemen maak ik voor de dienst een mooi stuk, wat vervolgens bij de overledene geplaatst wordt. Na de uitvaart is het mogelijk om een blijvende herinnering of een gedenklijstje te krijgen. Dit zijn tastbare items gemaakt van de bloemen die je een mooie plekje kunt geven in huis."

“Mensen vinden het ook heel fijn om mij aan het werk te zien. Vaak beginnen ze spontaan verhalen te vertellen.”

Hoe ben je op het idee gekomen?

"Vorig jaar stopte ik na twaalf jaar met mijn bloemenwinkel. Ik wilde meer rust, geen volle agenda en meer tijd voor mijn gezin. Dus besloot ik iets anders te gaan doen. Nadat ik stopte, kreeg ik dit idee. Ik was hier anders nooit op gekomen."

Zou je deze persoonlijke boeketten ook kiezen voor de uitvaart van een dierbare?

"Ik had dit misschien ook wel willen hebben toen mijn opa en oma overleden. Ze hadden een hele mooi tuin waar ik graag kwam, daar is ook mijn liefde voor bloemen ontstaan. Door mijn werk nu merk ik dat er op uitvaartgebied zoveel mooie dingen mogelijk zijn. Het is zeker de moeite waard om je er eens in te verdiepen. Ook omdat het je zo veel extra troost kan geven en je kan helpen bij de verwerking."

Wat zijn de reacties als je langskomt voor een tuinritueel?

"Ik merk dat mensen het heel fijn vinden. Je bent even alleen met de natuur bezig en bent echt even daar. Dat geeft enorm veel rust. Mensen vinden het ook heel fijn om mij aan het werk te zien. Vaak beginnen ze spontaan verhalen te vertellen. De tuin roept veel herinneringen aan iemand op. Laatst was ik bij een familie. Het huis van de overledene werd verkocht, ze hadden veel herinneren aan het huis en de tuin uit hun kindertijd."

“Het mooie is ook dat het veel duurzamer is dan bloemen halen bij een bloemenwinkel.”

Wat vind je het leukste aan het hebben van je eigen onderneming?

"Je kan echt iets betekenen voor mensen. Het voelt als nobel werk. En het plukken vind ik ook heerlijk. Het mooie is ook dat het veel duurzamer is dan bloemen halen bij een bloemenwinkel. Daarnaast word je enorm uitgedaagd, je weet van tevoren nooit waar je mee moet werken. De ene keer komen mensen met een dennenappel aan, de andere keer met een hortensia."

Wat vind je het lastigst aan ondernemen?

"Voor mij blijft dat de balans bewaren. Als je bedrijf gaat lopen, moet je ook pas op de plaats durven maken om niet overwerkt te raken. Ik wilde iets doen waar mijn hart ligt, dat doe ik nu, maar ik kan niet overal ja op blijven zeggen. Je kunt je tijd maar één keer indelen en met twee jonge kinderen wil ik ook voldoende tijd voor mijn gezin hebben. Als de balans hierin goed is, kan ik van beide optimaal genieten."