Ben je zelfstandig ondernemer en gaan de zaken goed? Dan zal misschien het idee bij je opgekomen zijn om uit te breiden met nog een bedrijf. Wat moet je daar precies voor regelen en hoe bepaal je eigenlijk of een tweede bedrijf een goed idee is?

"Exacte cijfers over hoeveel ondernemers een tweede bedrijf willen starten, zijn niet bekend. Maar in coronatijd zien we wel dat het aantal vragen hierover is toegenomen", zegt Jessica van El, ondernemersadviseur bij de Kamer van Koophandel. "Ondernemers die nu minder goede zaken doen, denken erover na om het over een andere boeg te gooien."

Als je al als zzp'er ingeschreven staat, moet je je wel bedenken dat je niet nog een bedrijf kan inschrijven. Van El: "Er kan maar één zelfstandige onderneming op jouw naam staan. Wat wel kan, is nog een bedrijfsactiviteit toevoegen. Ben je tekstschrijver en wil je daarnaast nog een product gaan verkopen, dan kun je dat doorgeven. Eventueel kun je ook een tweede bedrijfsnaam toevoegen die meer aansluit bij de andere activiteit."

“Staat er op je LinkedIn-profiel dat je bedrijf A hebt, maar ook nog bedrijf B en bezig bent met C, dan komt dat minder sterk over.” Yolanda Aartse, businesscoach voor zzp'ers

'Je kunt niet focussen op twee dingen tegelijk'

Nog een onderneming starten is dus redelijk eenvoudig geregeld, maar is het ook altijd een goede stap? Yolanda Aartse, businesscoach voor zzp'ers, raadt ondernemers aan heel goed na te denken voor ze een tweede bedrijf beginnen. "Ik merk dat het voor veel ondernemers een valkuil is. Hun eerste bedrijf loopt niet lekker en dan denken ze dat een tweede bedrijf de oplossing is. Maar je kunt niet focussen op twee dingen tegelijk."

Ondernemers maken het zichzelf nog moeilijker als de tweede bedrijfsactiviteit erg afwijkt van de eerste. "Ga je iets heel anders erbij doen, dan kun je niet putten uit het netwerk dat je al hebt opgebouwd met je eerste bedrijf." Waarschijnlijk bedien je met je tweede bedrijf ook een hele andere doelgroep, waarvoor ook een andere marketing- en communicatiestrategie nodig is. "Dat op poten zetten is voor een eerste bedrijf al lastig, maar nu moet je dat dus regelen terwijl je je ook nog bezighoudt met je eerste onderneming."

Aartse stelt dat ondernemers beter meer aandacht kunnen besteden aan het eerste bedrijf, dan de aandacht verdelen over twee of meer ondernemingen. "Investeren in je eerste bedrijf en dat laten groeien levert je meer op. Ook geeft het een duidelijke boodschap aan de buitenwereld. Staat er op je LinkedIn-profiel dat je bedrijf A hebt, maar ook nog bedrijf B en bezig bent met C, dan komt dat minder sterk over. De klant zal al die activiteiten zien en zich misschien afvragen waar je nu precies mee bezig bent."

Neem een tweede zakelijke bankrekening erbij

KVK-adviseur Van El ziet minder bezwaren tegen het beginnen van een tweede bedrijf, ook als het om een heel ander vak gaat of als je een andere doelgroep bedient. "Het hangt ervan af wat precies je plannen zijn, maar heb je je eerste bedrijf zo ver op de rit dat je tijd en energie overhebt om je op iets anders te richten, dan kan het slagen. Zeker als de som die je moet investeren niet zo hoog is en je dus niet zoveel risico loopt, zou ik het een kans geven. Liever dat het mislukt dan dat je altijd spijt houdt dat je het nooit geprobeerd hebt."

Als je het aandurft een tweede bedrijfsactiviteit bij de KVK in te schrijven, dan raadt Van El wel aan een tweede zakelijke bankrekening te openen. "Het is voor de belastingaangifte geen vereiste, maar het maakt je administratie wel een stuk overzichtelijker als je de geldstromen gescheiden houdt." Ook kun je de andere rekening de naam van je nieuwe bedrijf geven. "Dat voorkomt verwarring voor de klant als opeens de naam van je eerste bedrijf op de factuur staat."