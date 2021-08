De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van ondernemers. Willem Megens droomde altijd van een indoor camping in zijn stad Amsterdam. Toen de handtekening voor het pand gezet was, begon de crisis.

"Ik ben vier jaar bezig geweest om de locatie voor mijn indoor camping Outside Inn in Amsterdam rond te krijgen", begint Megens. In februari 2020 lukte het dan eindelijk.

"Aanvankelijk maakte ik mij nog niet zo druk toen de crisis begon. Ik moest nog het hele pand vanbinnen slopen en alles opbouwen. Vloerverwarming en luchtventilatie erin. Caravans moesten worden omgebouwd. Het plan was om na een paar maanden klaar te zijn. Ik had gelukkig dus al ingecalculeerd dat er een paar maanden geen inkomen zou zijn, maar een heel jaar had ik niet voorzien."

Vorig jaar augustus kon de indoor camping van Megens en zijn compagnon voor het eerst open. "Maar dan ga je open in een markt waar de toeristen net weggejaagd zijn door de overheidsmaatregelen. Dat is niet gemakkelijk. Desondanks liepen we aardig. We hadden vooral veel Nederlandse gasten."

Te weinig te doen voor toeristen

Toen de winter begon, moest Megens de boel weer sluiten. "We hoefden als hotel niet per se dicht van de overheid. Maar al onze klanten waren weg omdat het internationale toerisme platlag en met gesloten horeca en musea was er ook voor de Nederlandse toerist weinig te doen hier. Het was dus niet rendabel om open te blijven. Maar de vaste lasten liepen gewoon door."

Als starter kon Megens niet rekenen op steun van de overheid. "Je moet omzetverlies aantonen ten opzichte van 2019, maar toen bestonden we helemaal niet." Begrip voor de regel had hij enerzijds wel. "De overheid moest snel handelen, en ik snap dat ze een regeling moest treffen waarbij het gros van de ondernemers geholpen kan worden. Maar wat ik wel dubbel vond, is dat het juist de starters treft die geen buffer hebben. Zij moesten dus leven van iets dat er niet is."

“Er is nu zo veel concurrentie in Amsterdam en nog niet genoeg toeristen.” Willem Megens, medeoprichter Outside Inn

Nog steeds geen aanspraak op steun voor starters

Nu, een jaar later, heeft de overheid toch steun voor starters ingesteld. Maar door het web van regels maakt Megens ook daar geen aanspraak op.

"Bij de startdatum van de onderneming wordt gekeken naar de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Die mag niet voor oktober 2019 zijn. Anders ben je volgens de overheid geen starter. Mijn inschrijving dateert van januari 2019; dat was nodig voor de vergunning die ik moest aanvragen. Terwijl ik mijn bedrijf pas in 2020 echt begonnen ben. Ik ben niet de enige starter in deze situatie. Ik hoop natuurlijk dat de overheid daar alsnog iets op gaat bedenken, maar ik reken nergens op."

Doordat de camping in de winter niet kon draaien, was Megens genoodzaakt zijn oude werk weer op te pakken: het restaureren van klassieke auto's. "Ik moest financieel echt overleven. Ik baalde ervan in zoverre dat ik dat hoofdstuk, het restaureren van auto's, had afgesloten. Het nieuwe avontuur met de indoor camping was na vier jaar eindelijk echt begonnen. En toen werd ik toch weer teruggeworpen. Maar ik ben wel blij dat ik mezelf financieel heb kunnen redden."

Sinds juni draait de indoor camping van Megens weer volledig. "Het voelt of er weer licht aan het einde van de tunnel is", beschrijft hij. Winst maken, dat is er nog niet bij helaas. "Ik heb de kamerprijzen flink naar beneden gegooid om de gasten binnen te krijgen. Er is nu zo veel concurrentie in Amsterdam en nog niet genoeg toeristen."

'Steeds beter geworden in teleurstellingen opvangen'

Om de kleine buffer die verdampt is aan te vullen, is Megens een crowdfunding gestart. "Er komt door de lage kamerprijzen nu niet genoeg binnen om de vaste lasten te dekken." Een beetje spannend vond Megens het wel, om een crowdfunding op te starten. "Je wilt als bedrijf liever vertellen hoe goed het allemaal gaat. We maken wel wat leuks van de crowdfunding. Als mensen een klein bedrag inleveren, krijgen ze bijvoorbeeld een caravan met een eigen naam hier. En het is win-win: we betalen de mensen die meedoen rente en aflossing."

Megens verwacht pas volgend jaar weer winst te draaien. Ondanks de weerbarstige start van zijn grote droom kijkt hij uit naar de toekomst. "Ik kan goed omgaan met tegenslagen en dat is ook nodig als ondernemer. Vergeet niet dat ik al vier jaar heb doorgezet om hier te komen. Daardoor ben ik steeds beter geworden in teleurstellingen opvangen", licht hij toe. "Ik heb ook geen wrok naar de overheid toe, want je kunt geen maatwerk leveren voor miljoenen bedrijven. Maar hopelijk komt dat nog wel voor de enkele ondernemer die nu tussen wal en schip valt."