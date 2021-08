Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Wouter van Leusen. Hij is de oprichter van Stan&Wende, dat zich richt op duurzaam beleggen.

Ondernemer: Wouter van Leusen

Wouter van Leusen Bedrijf: Stan&Wende

Stan&Wende Leestip: Drawdown - Het meest veelomvattende plan om klimaatontwrichting te keren van Paul Hawken

De wereld schoner, beter en mooier achterlaten voor nieuwe generaties, het is geen gering doel dat Van Leusen zich heeft gesteld. Om zichzelf daar dagelijks aan te herinneren, noemde hij zijn onderneming naar dochter Wende. Stan is de zoon van de medeoprichter die inmiddels niet meer bij het bedrijf betrokken is.

In de wereld van het beleggen gaat het er lang niet altijd onafhankelijk aan toe. Banken bevelen maar al te graag hun eigen fondsen aan. Van Leusen wil daar niets van weten. Hij kiest uitsluitend voor de best genoteerde fondsen die zoveel mogelijk gericht zijn op duurzaamheid.

Waarom heb je het boek van Hawken gekozen als gouden leestip?

"Mensen vinden het klimaat vaak spannend en eng, ze weten niet zo goed wat ze ermee aan moeten. Dit boek is een ranglijst van honderd maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Het is opgesteld door een groep van wetenschappers van over de hele wereld, die ook de effecten van de maatregelen hebben doorgerekend. Ik vind het een erg hoopvol en inspirerend boek."

“Als alle meisjes op de wereld minstens twaalf jaar naar school zouden gaan, kan dat 843 miljoen mensen schelen in 2050.”

Wat is jouw favoriete antiklimaatveranderingsmaatregel?

"Nummer zes vond ik ronduit choquerend. Als vrouwen onderwijs krijgen, daalt het geboortecijfer in een land dramatisch. Als alle meisjes op de wereld minstens twaalf jaar naar school zouden gaan, kan dat 843 miljoen mensen schelen in 2050. Bovendien verbetert de gezondheid van vrouwen en kinderen als vrouwen meer onderwijs hebben genoten."

Hoe steun je deze maatregel?

"Wij geven 10 procent van de omzet aan WakaWaka, dat leeslampjes op zonne-energie verkoopt. Als kinderen op plekken zonder elektriciteit zo'n lampje hebben, kunnen ze ook 's avonds hun huiswerk maken. Dat verbetert hun schoolprestaties. De lampjes hebben ook zonnecellen, zodat je er bijvoorbeeld een telefoon mee kunt opladen. Met WakaWaka steunen we een school in Afrika. Verder beleggen we in fondsen voor microkredieten: kleine leningen aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben, bijvoorbeeld studenten."

Zijn er nog andere maatregelen die je als leidraad neemt in jouw bedrijf?

"Water is een belangrijk punt. De scheepvaart is nummer 32 wat betreft mondiale CO2-uitstoot, wij investeren in bedrijven die de zeevaart groener willen maken. Water heeft ook alles te maken met voedsel, nummer drie op de lijst. We moeten met z'n allen meer plantaardig gaan eten."

Aan wie raad je dit boek aan?

"Aan iedereen eigenlijk. De ranglijst leest als een schatkamer van weetjes, een verzameling sommetjes van heel slimme wetenschappers. Je leest het niet in één keer uit, het is fijner om langzaam te lezen. Als je twee avonden per week een hoofdstukje doet, heb je het in een jaar uit."