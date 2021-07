Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een muziekboek voor ouderen met dementie.

Wat: Emjoy, de start-up die een boek met liedjes van vroeger voor dementerende ouderen ontwikkelde en daarmee de publieksprijs won van de landelijke wedstrijd Student Company van het Jaar

Emjoy, de start-up die een boek met liedjes van vroeger voor dementerende ouderen ontwikkelde en daarmee de publieksprijs won van de landelijke wedstrijd Student Company van het Jaar Bedenkers: Colinda van Gog, Fleur Willems en Luuk Kempers

Hoe zijn jullie op het idee voor een muziekboek gekomen?

Luuk Kempers: "Het is allemaal begonnen als een project voor onze studie Ondernemerschap & Retailmanagement van de Fontys Hogescholen. In het derde jaar start je samen met studiegenoten een onderneming. Na een brainstormsessie kwamen we op twee goede ideeën die we zijn gaan testen op haalbaarheid. Zo kwamen we uit op Emjoy, een muziekboek ontwikkeld voor mensen met dementie."

Hoe kan muziek helpen bij dementie?

"Onderzoeken tonen aan dat het stukje muziekgeheugen niet wordt aangetast door de ziekte. Ouderen leven echt op van muziek en dat helpt bij het contact maken met dierbaren. In het boek zitten, net als in kinderboeken, muziekmodules waar je via een druk op de knop muziek uit kunt laten komen. We wilden het boek eerst graag personaliseren, maar we beginnen nu met een standaardboek."

Welke liedjes vinden we daarin terug?

"We hebben populaire liedjes geselecteerd op basis van een lijst van een radiozender voor ouderen met dementie, een enquête en onze eigen ideeën. In het standaardboek staan onder meer de liedjes Tulpen uit Amsterdam, Het dorp en De glimlach van een kind."

Is het boek al te koop?



"Nog niet. Emjoy was eerst nog een 'Student Company' en geen officieel bedrijf, dus we mochten ook nog niet produceren. We zijn nu bezig om een doorstart te maken als VOF. We hebben Emjoy net ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nu kunnen we dus echt aan de slag."

Wat hopen jullie het komende jaar te bereiken?

"Allereerst willen we een eerste productie voor elkaar krijgen, zodat we de boeken kunnen gaan verkopen. Dan is ook de druk van de ketel. We hebben al producenten gevonden, maar de deals zijn nog niet rond. Een concrete deal met een investeerder blijft ook nog even uit, want we moeten eerst de muziekrechten rond krijgen. Dat is heel lastig."

Waarom?

"Het is een erg gesloten wereld. En omdat het oude liedjes zijn, zijn veel rechten doorverkocht en overal ter wereld terechtgekomen, voornamelijk in Amerika. Het is daardoor heel lastig om bij de juiste persoon te komen die de rechten bezit. Maar dat lukt Fleur, onze financieel manager, nu best aardig. Ze heeft al contact met een aantal mensen. Daar heeft ze wel ontzettend veel telefoontjes voor moeten plegen en voor moeten mailen."

Ondernemen is dus af en toe best vermoeiend?



"We zijn alle drie heel gemotiveerd om er een succes van te maken. Daarnaast is het voor ons een groot leerproces. Tijdens de studie leer je echt alles over het ondernemen, nu kunnen we die kennis in de praktijk toepassen. Maar het is wel hard werken inderdaad. Het winnen van de publieksprijs van de landelijke wedstrijd Student Company van het Jaar heeft ons veel publiciteit opgeleverd. We hebben daardoor zelfs onze vakanties moeten uitstellen."

Valt het bedrijf dan nog wel te combineren met studeren?

"Momenteel is het vakantie, dus hebben we alle tijd en de rust om verder te werken. Om een onderneming op te zetten heb je tijd, geld en kennis nodig. Kennis en tijd hebben we inmiddels, nu het geld nog. Als we volgend jaar gaan afstuderen, wordt het waarschijnlijk weer even zoeken naar tijd. We zijn nu aan het bedenken hoe we die periode gaan vormgeven. Het is zonde om nu op te geven."