Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In de Gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat ze het meest heeft gebracht. Deze week Marieke Kolleman, die samen met Jasmine Bongaerts kinderbrillenmerk Junior & Junior oprichtte.

Ondernemer: Marieke Kolleman

Marieke Kolleman Bedrijf: Junior & Junior

Junior & Junior Leestip: Focus AAN/UIT van Mark Tigchelaar

Je zou denken dat er weinig producten meer zijn die niet óók zijn toegespitst op kinderen. Fout, ontdekten Jasmine Bongaerts en Marieke Kolleman. Als je geen kapitalen wil uitgeven aan een designerbril, is het aanbod voor kinderen beperkt tot goedkope prullen of al te kinderachtige Hello Kitty-exemplaren. Daarom gingen ze het maar zelf doen.

De kinderbrillen van Junior & Junior zijn stevig en soepel, met titaniumscharnieren en buigbare pootjes voor achter de oren. De brillenglazen zijn ook verkrijgbaar met een filter tegen blauw licht, om het slaapritme niet te verstoren als kinderen 's avonds nog naar schermen kijken. De ontwerpen zijn gebaseerd op populaire brillenmodellen voor volwassen.

Waarom heb je het boek van Tigchelaar gekozen als gouden leestip?

"Als ondernemer, en zeker als beginnende ondernemer, ben je vaak met zoveel dingen tegelijk bezig dat je het overzicht verliest. Je kunt de dag beginnen met een lange lijst van dingen die je wil doen en aan het einde maar een paar dingen hebben afgestreept. Dit boek helpt je focus te houden."

“Wij zetten focus-blokken in de agenda om geconcentreerd te werken.” Marieke Kolleman, mede-oprichter Junior & Junior

Waarom is focus belangrijk?

"De auteur legt eerst uit hoe de hersenen werken. Vooraan in je hersenen heb je een soort persoonlijke assistent die veel aankan, maar niet alles. Als je een taak onderbreekt, hebben de hersenen een kwartier nodig om weer te focussen op waar je mee bezig was. Door continu met van alles tegelijk bezig zijn, verlies je concentratie en word je minder productief."

Hoe houd je focus als je veel tegelijk moet doen?

"De sleutel is om minder tegelijk te willen doen en de aandacht te richten op wat belangrijk is. Wij zetten focusblokken in de agenda om geconcentreerd te werken. Dat doen we vier keer per week voor drie uur. We mogen elkaar dan niet storen, wat best gek is omdat we samen in hetzelfde kantoor werken. De app en mail gaan uit, zodat we ons volledig op ons werk kunnen richten."

Wat is nog meer belangrijk voor gefocust werken?

"Slaap is cruciaal. 's Ochtends zijn de hersenen op hun best, als ze nog niet vol zitten met alle indrukken van de dag. Daarom plannen wij de belangrijke vergaderingen en beslissingen 's ochtends. Bovendien werken we van negen tot vijf. Uit onderzoek blijkt dat mensen infantiel worden als ze een paar (extreem) lange werkdagen achter elkaar maken. Het is minstens net zo belangrijk om te ontspannen als je in te spannen."

Hoe zet jij je focus 'uit'?



"Ik wandel vaak en sport regelmatig overdag, dan ga ik een uur zwemmen om mijn hoofd leeg te maken. Zeker voor mijn ontwerpwerk heb ik die rust en ruimte nodig. Focus 'aan' staat in het boek voor productiviteit, focus 'uit' voor creativiteit."

Aan wie zou je het boek aanraden?

"Ik zou het aanraden aan ondernemers en werkgevers. Ik weet niet zeker of het ook geschikt is voor werknemers, omdat die vaak meer worden geleefd door een bedrijfsethos. Zij kunnen niet zomaar hun e-mail niet lezen."