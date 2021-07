De coronacrisis vraagt veel aanpassingsvermogen van ondernemers. Vincent Paczek, eigenaar van Grandcafé de Boei, doorstond de coronacrisis met verve. Tot hij slachtoffer werd van de zware regenval in Limburg en zijn restaurant door de overstroming onder water stond.

"Het restaurant heeft een volle dag onder water gestaan. Dat heeft zo veel schade aangericht. De vloeren, de bar. Alles wat op de grond stond, is weg. Het is hier een soort kraakpand geworden", beschrijft de Paczek. "Als ik hier binnenkom, doet het wel even pijn. Hier heb je tien jaar hard voor gewerkt."

Zijn restaurant is een begrip in de regio Asselt. "We liggen langs het water en zitten op een fietsroute. Normaliter weten veel toeristen ons te vinden. Op een zondag komt hier wel duizend man koffiedrinken en een stukje vlaai eten."

Voor de overstroming nog heel goed gedraaid

De coronacrisis was een flinke tegenvaller, maar Grandcafé de Boei wist zich te herpakken. "We zijn aan de deur broodjes en koffie gaan bezorgen. Daarnaast boden we afhaalmogelijkheden. We hadden veel meer kunnen verdienen in het coronajaar, maar er is gelukkig wel genoeg binnen blijven komen", legt hij uit. "Doordat we al zo lang bestaan, hebben we een goede buffer kunnen opbouwen."

De grootste coronaklap was voor het personeel. "Voor corona hadden we 31 man in dienst en na corona was er nog 20 man over. Dat vond ik wel heel zuur", aldus Paczek. "Het is nu ook extra lastig om aan personeel te komen. We hebben de afgelopen weken, voor de overstroming, heel goed gedraaid. Maar we kwamen echt mensen tekort."





“De schade door het water is nu, los van het omzetverlies, meer dan drie ton.” Vincent Paczek, eigenaar Grandcafé de Boei

De waterschade is daarentegen de echte zorg van de ondernemer. "Het is schade van een heel ander kaliber. De grote vraag is of en hoeveel steun we gaan krijgen. De schade door het water is nu, los van het omzetverlies, meer dan drie ton."

En dat is vele malen meer dan corona. "Tijdens de crisis hebben we geen verlies gemaakt, maar ook geen winst. Gedurende corona konden we tenminste nog iets doen, zoals eten thuisbezorgen. Maar door de overstroming kunnen we de komende maanden echt helemaal niets. De hele keuken is verdwenen, er is geen vloer meer. Het stinkt en het is vies."

Ook eigen woning onder water

Niet alleen zijn bedrijf, maar ook de woning van Paczek stond onder water. "Ik woon in dezelfde straat als het Grandcafé. Door alle drukte met het restaurant heb ik daar nog geen schade kunnen herstellen. Het stinkt thuis naar Maas-water", omschrijft hij. "Ik heb ook nog twee kinderen van één en vier jaar. Zij merken natuurlijk ook dat er iets speelt."

De eerste twee dagen na de overstroming zat de ondernemer er flink doorheen. "Maar nu heb ik mezelf herpakt. We kunnen er met het personeel zelfs af en toe al om lachen."

Echt grappig is het niet, want Grandcafé de Boei moet naar verwachting nog maanden gesloten blijven. "De serre is door de overstroming ingeklapt. Doordat dat gebeurde, kon er een vloedgolf aan water in de zaak komen. De apparatuur hadden we met het oog op de regenval al verhoogd, maar het water is nog hoger dan verwacht gekomen."

Uit noodzaak is Paczek een crowdfunding gestart. "Tijdens corona hebben we het nooit nodig gehad, maar nu wel. Ik verwacht er niet te veel van, hopelijk kunnen we er één of twee afwasmachines van kopen. De schade loopt echt in de tonnen, dus waarschijnlijk zullen we een lening moeten afsluiten ergens om de boel weer op poten te zetten."

Broodjes en envelopjes met geld

Terugkijkend had Paczek liever nog een jaar corona gehad dan deze overstroming. "Toen konden we nog wat verdienen en werden wij door de overheid financieel gesteund op een aantal gebieden. Dat is voor nu nog steeds onduidelijk. Ik durf nergens op te hopen."

De steun uit zijn omgeving doet hem goed. "De afgelopen week waren er elke dag tien tot twintig mensen die hielpen met het eruit trekken van de vloer. Niemand zeurt. Er worden broodjes gebracht. Mensen komen zelfs spontaan envelopjes met geld brengen omdat ze het zo vreselijk voor ons vinden", beschrijft hij. "Linksom of rechtsom: we gaan uiteindelijk weer open."