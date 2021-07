Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Richard Klomp, die het videoboodschappenplatform ShoutOut.vip oprichtte.

Ondernemer: Richard Klomp

Bedrijf: ShoutOut.vip

Leestip: Losing My Virginity van Richard Branson

Hij zag het al helemaal voor zich. Het bruidspaar, de toespraak en als kers op de taart een persoonlijke videoboodschap van Peter Jan Rens, bron van gedeelde jeugdherinneringen. Helaas was er nog geen bedrijf dat zulke berichten aanbood, dus moest Richard Klomp iets anders verzinnen.

Het voorval zette hem wel aan het denken. In de VS bestond de 'shout-out' al langer. Zou dat in Nederland ook aanslaan? Ruim anderhalf jaar later is het antwoord een volmondig ja. Onder anderen Raymond van Barneveld, Def Rhymz, Kim Holland of, inderdaad, Peter Jan Rens spreken tegen betaling een korte videoboodschap in voor vrienden, familie of collega's en versturen die via de app. Wat begon als een geintje, groeide uit tot een bloeiend bedrijf.

“Ik heb jaren in de hotellerie gewerkt en daar was het credo 'een klacht, een kans'.” Richard Klomp, oprichter ShoutOut.vip

Waarom heb je het boek van Branson gekozen als gouden leestip?

"De man is een enorme avonturier. Hij reisde per luchtballon de wereld over en heeft zich recent de ruimte in laten schieten. Het boek gaat over zijn eerste bedrijf, platenlabel Virgin Records. De lessen die daarin staan, helpen me nog steeds, ook al is dit niet mijn eerste bedrijf."

Wat is voor jou de belangrijkste les?

"Dat je goed moet luisteren naar klanten. Ik heb jaren in de hotellerie gewerkt en daar was het credo 'een klacht, een kans'. Wij koppelen mensen direct aan BN'ers, of vips, zoals wij ze noemen. Daarom moet het platform zo toegankelijk mogelijk zijn voor beide partijen. We hebben het proces volledig geautomatiseerd, van de aanvraag tot het opsturen van de videoboodschap."

Hoe luister je naar klanten als je onzichtbaar wilt blijven?

"Bij het afhandelen van klachten zijn we erg kritisch op onszelf. We beloven dat klanten binnen een week hun boodschap binnen hebben, anders krijgen ze hun geld terug. Laatst hadden we iemand die een bericht had ontvangen waarin de namen verkeerd waren gezegd. De boodschap was diezelfde middag nog nodig. Toen hebben we meteen met de vip gebeld en gevraagd of hij opnieuw kon inspreken. Dat lukte."

Een tevreden klant is een terugkerende klant?

"Daar ben ik van overtuigd. Van tevoren vroegen we ons wel af hoeveel geld mensen willen betalen voor een shout-out. De meeste vips vragen een paar tientjes, maar voetballer Brian Brobbey kost 150 euro. Toch is hij ontzettend populair."

"Sinds kort vragen we ook om reactievideo's. Zo was er een man van zeventig die moest huilen van een videoboodschap van oud-Ajacied Sjaak Swart, die hem een hart onder de riem stak na zijn chemokuur. Een van de eerste boodschappen was een peptalk van negen minuten van Emile Ratelband voor een vrouw die er even helemaal doorheen zat. Dat hielp haar om de draad weer op te pakken."

Zijn er dingen die je anders zou doen dan Branson aanraadt?

"Ik ben zeker voorstander van risico's nemen, maar de mate waarin hij dat doet, gaat me te ver. Toen hij in een vliegtuigmaatschappij investeerde, stond zijn hele vermogen op het spel. Voor zulke financiële risico's sta ik niet open."