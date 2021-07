Beginnen met ondernemen wanneer je een uitkering hebt? Dat kan een goede optie zijn als je het werk dat je eerst deed niet meer ziet zitten, of om wat voor reden niet meer aan de bak komt. Maar wat komt er precies kijken bij die overstap en waar moet je op letten? Experts leggen uit.

Ondernemen is hard werken en niet voor iedereen de juiste optie. "Ondernemen kan alleen met de juiste motivatie", zegt Gerard Wit. Als adviseur werk bij het UWV WERKbedrijf Alkmaar adviseert hij al twintig jaar beginnende ondernemers. "Wie voor zichzelf begint, moet 100 procent achter de beslissing staan. Zeker als je een gezin hebt. Als je twijfelt, adviseren wij stellig om het niet te doen." Jos Schenk, arbeidscoach bij NEXTJOB, is het daarmee eens: "Je moet dit besluiten omdat je zelf wilt ondernemen, niet omdat je een vervanging voor loondienst zoekt. De motivatie is het belangrijkste."

Onderzoek de markt

Wie vanuit de WW een onderneming wil starten, krijgt eerst zes weken onderzoekstijd. Wit: "In deze periode kun je informatie ophalen bij de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het UWV. Je kunt marktonderzoek doen en een ondernemersplan schrijven."

Aan de hand van dit ondernemersplan bekijkt het UWV vervolgens wat jouw mogelijke vervolgstappen zijn. "Sommige mensen vragen om onderzoekstijd maar hebben nog geen idee wat ze willen doen. Dan is zes weken soms niet genoeg." Het UWV kan deze onderzoeksperiode in sommige gevallen verlengen, maar Schenk raadt aan om voor de aanvraag al te beginnen met eigen onderzoek. Pas wanneer je het gevoel hebt dat jouw plan kan werken en het onderzoek meer tijd gaat vragen, vraag je de zes weken onderzoekstijd bij het UWV aan.

Je bent je eigen eerste investeerder, maar niet je grootste

Een onderneming kost geld en dat geld moet ergens vandaan komen. Het liefst houd je jouw kosten zo laag mogelijk, zeker in de begindagen van je onderneming. "Begin met kijken welk privébezit je kunt inzetten", adviseert Wit. "Je hebt een auto, een computer en waarschijnlijk een bureau. Gebruik de zaken die je hebt." Op die manier kun je geld besteden aan zaken zoals een goede boekhouder. "Dat kost misschien honderd euro per maand. Veel mensen betalen dat soort kosten uit eigen spaargeld." Met deze kleine kosten houd je de drempel om te beginnen laag.

Helaas is niet elke investering klein en elke kostenpost zelf betalen kan riskant zijn wanneer je ondernemingsplan niet werkt. "Je moet wel erg zeker van je zaak zijn als je alleen privé-investeringen gebruikt", zegt Schenk. Veel ondernemers vragen daarom hulp van banken of andere investeerders. De interesse van investeerders en jouw voorstelling van je financiën beschrijf je in een ondernemersplan. Wit: "Een goed ondernemersplan is voor ons het belangrijkste teken van vertrouwen."

Kies het juiste vervolgplan

Wanneer je onderzoek een betrouwbaar ondernemersplan oplevert, kun je de volgende stap met het UWV bespreken. Wit legt uit hoe dat werkt: "Er zijn drie mogelijkheden. Wanneer je zeker weet dat je meteen aan de slag kunt, kun je de uitkering per direct opzeggen." Een goed voorbeeld hiervan zijn klusbedrijven, die soms al in hun eerste maanden volledig volgeboekt zitten. "Je kunt ook voor urenkorting kiezen. Dan krijg je nog steeds een uitkering, maar de uren die je in je onderneming stopt, worden op de WW verrekend."

De derde mogelijkheid is de startersregeling. "Dan krijg je 26 weken de tijd om je volledig op je onderneming te richten. Tijdens deze periode heb je geen sollicitatie- of acceptatieplicht. Het betekent ook dat je 29 procent korting op het uitkeringspercentage krijgt, wat voor veel mensen betekent dat ze ongeveer de helft van hun WW-uitkering overhouden."