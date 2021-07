Een vijfde van de zzp'ers kan het huishouden slechts drie maanden draaiende houden als het inkomen wegvalt, blijkt uit de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van statistiekbureau CBS en TNO. Hoe zie je als zzp'er financiële problemen tijdig aankomen? En wat kun je doen als ze er al zijn?

Van de zelfstandigen zonder personeel schatte 39 procent een jaar of langer het hoofd boven water te kunnen houden. Nog eens 16 procent zei niet te kunnen inschatten hoelang ze de eindjes aan elkaar zouden kunnen knopen.

Met name zzp'ers in de dienstverlening en logistiek en transport lieten weten snel in de problemen te komen, vooral vanwege de coronacrisis.

In het geval van een eenmanszaak ben je persoonlijk aansprakelijk voor jouw schulden en word je persoonlijk failliet verklaard. Niet alleen je bedrijfsbezittingen kunnen dan worden gevorderd door de curator en de schuldeisers, maar ook je privébezittingen.

Doe je eigen administratie

Financieel planner Paul van der Kwast is van mening dat zzp'ers zo veel mogelijk hun eigen administratie moeten doen om financiële problemen tijdig te kunnen signaleren. "Als je alles zelf invult, dan zie je ook zwart-op-wit wanneer het fout dreigt te gaan."

Daarnaast adviseert Van der Kwast om altijd eerst belastingschulden af te betalen. "Bijvoorbeeld btw die je nog moet afdragen. De Belastingdienst heft namelijk ook belastingrente." Wat als je die schulden niet kunt betalen? "Ga dan zo snel mogelijk in gesprek met de Belastingdienst. Ze zijn best redelijk en zien ook wel dat het geen zin heeft om de druk maximaal op te voeren."

“Voor jou is het je kindje, opgeven is dan moeilijk. Kijk er daarom naar met iemand die minder emotioneel betrokken is, zodat diegene alles goed op een rijtje kan zetten.” Irma van Delden-Komdeur, financieel adviseur

Zie de problemen onder ogen

Mocht het te laat zijn om financiële problemen te voorkomen, dan is het volgens financieel adviseur belangrijk dat mensen dat onder ogen zien. "Dat is vaak een groot probleem, omdat financiële malaise imagoschade kan veroorzaken. Mensen schamen zich, gaan lenen van familie." Haar advies is dan ook om hulp in te schakelen in de vorm van een accountant en financieel adviseur.

"Voor jou is het je kindje, opgeven is dan moeilijk. Kijk er daarom naar met iemand die minder emotioneel betrokken is, zodat diegene alles goed op een rijtje kan zetten", aldus financieel adviseur Irma van Delden-Komdeur. "Diegene kan je ook adviseren van welke maatregelen je gebruik kunt maken. Misschien stelt het je wel gerust. En als de situatie wel al redelijk dramatisch is, kan er altijd gekeken worden of er met de schuldeisers die je hebt afspraken gemaakt kunnen worden."

Maak reële herstelplannen

Een woordvoerder van de Rabobank zegt dat het verstandig is om "reële herstelplannen" te maken. "Zorg dat je de financiering daarvoor regelt. Dat kan door uitstel van betaling, gespreide betaling of additionele financiering. In deze oplossingsrichtingen kan de bank ook betrokken worden."

Daarbij benadrukt de woordvoerder dat het belangrijk is om schuldeisers op tijd in te lichten over de oplossing die je als ondernemer voor ogen hebt. "Verrassingen voorkomen is van belang." Ook adviseert de Rabobank je bij te laten staan door een deskundige. "Iemand die de wettelijke regels kent."

Buig de negatieve spiraal om

Van Delden-Komdeur benadrukt dat het in de eerste plaats heel verdrietig is voor zzp'ers die in deze situatie komen. "Het geeft spanning en stress en dat zorgt voor gezondheidsproblemen." Daarom is het in haar ogen belangrijk om snel om de tafel te gaan zitten en een vertrouwenspersoon te zoeken. "Iemand die eerlijk tegen je is."

"Ik heb het idee dat door de coronamaatregelen veel mensen nog wel hun hoofd boven water hebben kunnen houden, maar inmiddels wel door de reserves heen zijn", aldus Van Delden-Komdeur. "Als er nu een nieuwe klap komt en je die niet te boven kunt komen, nogmaals: schakel hulp in."