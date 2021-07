Een succesvol bedrijf oprichten gaat met vallen en opstaan. Gelukkig zijn er tal van boeken over ondernemen die je verder kunnen helpen. In De gouden leestip vertellen ondernemers over het boek dat hen het meest heeft gebracht. Deze week Mark Schreuder, die samen met zijn vrouw Amanda de alcoholvrije webshop nada drinks oprichtte.

Ondernemer: Mark Schreuder

Bedrijven: nada drinks

Leestip: The Resilience Project: Finding Happiness Through Gratitude, Empathy and Mindfulness van Hugh van Cuylenburg

Nada drinks is een typisch voorbeeld van een 'coronabedrijf'. Toen Mark Schreuder en zijn vrouw Amanda vorig voorjaar moesten thuiswerken, bezonnen ze zich op hun levensstijl. Minder is meer, ontdekten ze. Minder vlees, minder plastic en minder alcohol.

Aangezien ze al langer samen een bedrijf wilden oprichten en Amanda begin dit jaar zwanger bleek te zijn, kozen ze voor een webshop voor hun favoriete alcoholvrije drankjes. Inmiddels heeft Amanda haar baan opgezegd om zich volledig op het bedrijf te kunnen richten. Schreuder werkt daarnaast nog in loondienst voor Uber Eats.

Waarom heb je het boek van Van Cuylenburg gekozen als gouden leestip?

"Ieder mens heeft veerkracht nodig om met tegenslagen te kunnen omgaan. Dat geldt voor ondernemers al helemaal. Veerkracht gaat niet om negatieve gevoelens onderdrukken, maar om erbij stil te staan en ze te laten landen. Het boek staat vol praktische tips hoe je veerkracht kunt trainen."

“Aan het eind van elke dag staan we stil bij drie dingen waar we dankbaar voor zijn.” Mark Schreuder, eigenaar nada drinks

Hoe train je veerkracht?

"Een van de belangrijkste punten die wij uit het boek hebben meegenomen, is het beoefenen van dankbaarheid. Aan het eind van elke dag staan we stil bij drie dingen waar we dankbaar voor zijn. Dat kan het weer zijn of een mooie interactie met een klant. Er kan op een dag van alles misgaan, of anders lopen dan gepland, maar er zijn altijd genoeg dingen om dankbaar voor te zijn."

Is dankbaarheid niet een beetje soft?

"Ik was eerst best sceptisch over dit boek en het heeft ook even geduurd voordat ik het ging lezen. Mijn vrouw las het anderhalf jaar geleden en was heel enthousiast. Toen ik er eenmaal in begon, raakte het meteen een snaar."

"De auteur was lange tijd basisschoolleraar in Australië en zag hoe kinderen al op jonge leeftijd mentale problemen ontwikkelden. Tijdens vrijwilligerswerk in India zag hij hoe blij de kinderen en mensen daar waren, terwijl ze zo weinig hadden. Dat was het begin van zijn zoektocht naar veerkracht. Dankbaarheid hoort daarbij."

Heb je nog andere tips om veerkracht te trainen?

"Wij laten onze telefoons af en toe thuis. Als ondernemer kun je altijd 'aan' staan, zodat je nooit echt rust hebt om te genieten van vrije tijd en de mensen om je heen. Zonder telefoon heb je meer aandacht voor elkaar. Dat doen we zeker niet altijd, maar door hiermee te experimenteren voelen we ons wel vrijer en meer in balans."

Aan wie zou je dit boek aanraden?

"Ik denk dat iedereen er baat bij kan hebben. Laatst las ik dat uit een onderzoek in de VS was gebleken dat 11 procent van de mensen voor de coronatijd last had van gevoelens van bezorgdheid en stress. Afgelopen jaar is dat gestegen naar 40 procent. Dan is veerkracht hard nodig."