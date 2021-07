Welke ondernemer wil het nou niet: een oplossing of product bedenken waar nog niemand aan had gedacht. In deze reeks vertellen ondernemers over het gat in de markt dat zij ontdekten en hun weg daarnaartoe. Deze keer: een box met daarin alles wat je nodig hebt na je bevalling.

Wat: Momcare Box, een pakket met alle benodigdheden voor na de bevalling

Hoe ben je op het idee gekomen?

"In december ben ik bevallen van mijn tweede kindje. Ik moest mijn vriend telkens naar de winkel sturen om iets voor me te halen. Ik dacht: dat moet toch makkelijker kunnen?Was er niet een box waar alles in zit dat je nodig hebt na je bevalling? Mijn kraamverzorgster zei dat ze zoiets in ieder geval nog nooit voorbij had zien komen."

Ben je toen meteen in actie gekomen?

"Ik ben inderdaad meteen op onderzoek uitgegaan. Het bleek wel in andere landen te bestaan, maar in Nederland nog niet. Ik zat nog volop in mijn kraamtijd toen ik alles begon uit te denken, maar het voordeel daarvan was wel dat ik alle producten zelf kon testen. Ik heb alles in huis gehaald en gekeken wat werkte en wat niet."

“Het is echt een onewomanshow. Ik breng ook zelf alle pakketten naar het pakketpunt.”

Dus je hebt alles zelf gedaan.

"Ja, nadat ik me ingeschreven had bij de Kamer van Koophandel, heb ik zelf accounts aangemaakt bij groothandels, een webshop gebouwd en nu ben ik heel veel bezig met mijn socialemediakanalen. Het is echt een onewomanshow. Ik breng ook zelf alle pakketten naar het pakketpunt. Als ik meer orders krijg, laat ik de boxen ophalen. Het doel is om dat te bereiken. Maar zolang ik alles zelf aankan, blijf ik het zelf doen."

Wat krijgen moeders precies als ze de box bestellen?

"Ik bied verschillende boxen aan voor na de bevalling, maar het zijn geen kraampakketten. Ik heb bijvoorbeeld een speciaal borstvoedingspakket, met tepelzalf, lekschalen en zoogcompressen. Zo heb je alle goede en veilige producten al in huis als je borstvoeding wil gaan geven. Ik kreeg reacties van vrouwen die zeggen: 'Ik had niet gedacht dat ik het allemaal nodig zou hebben.'"

Perfect dus voor een kersverse moeder.

"Nou, het maakt niet uit of het je eerste, tweede of derde kindje is. Elke zwangerschap en bevalling is anders. Na mijn tweede bevalling dacht ik dat ik dezelfde producten nodig zou hebben als bij mijn eerste keer. Maar ik had het bij het verkeerde eind. Ik wist van tevoren niet dat ik al die dingen nu wel in huis moest halen."

Zoals?

"Ik kwam erachter dat ik de draagbare bidet voor bij het plassen erg fijn vind. Na de zwangerschap brandt je huid als je plast. Met de bidet spuit je water op de juiste plek zodat je plas verdunt en niet brandt. Iedereen heeft het over de roze wolk, maar over hoe zwaar het is en wat er allemaal bij komt kijken, gaat het bijna nooit. Je lichaam heeft echt enkele maanden nodig om te herstellen."

“Je ziet veel perfecte plaatjes voorbijkomen, niet iedereen ervaart dat zo.”

Moet daar meer aandacht voor komen?

"Ja, we hebben het te weinig over de lichamelijke ongemakken. Maar dat is wel de realiteit. Je ziet veel perfecte plaatjes voorbijkomen, niet iedereen ervaart dat zo. We zouden dat meer met elkaar moeten delen. En de box zorgt ervoor dat je in ieder geval een zorg minder hebt."

Heb je het idee dat alles nu op rolletjes loopt?

"Steeds meer mensen weten mijn webshop te vinden. Maar naamsbekendheid opbouwen is moeilijk. Het is lastig om publiek te vinden dat blijft hangen. Ik dacht in het begin: ik bouw een website en dan vliegen de boxen er wel uit. Zo werkt het dus niet, de klant moet geprikkeld worden. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt, de webshop bestaat immers nog maar drie maanden."