Wie op zoek gaat naar een bedrijfsnaam kan daar maar beter niet te licht over denken, zeggen naamdeskundigen. Een goede bedrijfsnaam levert je namelijk klanten op en kan je zelfs reclamekosten besparen. Drie experts geven tips.

"Het belangrijkste is dat je zelf blij met de bedrijfsnaam bent, want jij komt die naam elke dag tegen op je bankpasje, facturen en je website", zegt naamexpert Floris Hülsmann van communicatiebureau Namarama. "Daar wil je niet ontevreden mee zijn en dat moet je serieus nemen."

Tip 1: Wie zijn eigen naam als bedrijfsnaam kiest, laat kansen liggen

"Veel mensen kiezen ervoor om hun eigen naam te gebruiken als bedrijfsnaam", aldus Hülsmann. "Denk daarbij aan namen als Jansen Advocaten of Pietersen Schilders."

"Voor een lokaal bedrijf kan dat meteen duidelijk zijn, maar je achternaam zegt natuurlijk nooit iets over jou. Je mist de kans om te laten zien wat jou een betere schilder of advocaat maakt dan je concurrenten. Door een echte bedrijfsnaam te bedenken, kun je daar meer sturing aan geven."

Tip 2: Past de naam bij de klanten die je zoekt?

"Zorg dat jouw bedrijfsnaam ook iets vertelt over wat je doet", zegt Colin Pelleboer, communicatieadviseur bij Bureau Hanze. "Dat kan een product of dienst zijn. Doen klanten zaken met jou of ben je ondergeschikt aan jouw product of dienst?"

Houd altijd je klanten in je achterhoofd, zegt Hülsmann. "Mensen worden bestookt met duizenden namen per dag. Wat je wilt is een naam die niet alleen iets vertelt, maar ook onvergetelijk is. Het fijnste is als mensen aan je naam kunnen zien wat ze aan je hebben. Een naam als Cheaptickets snap je bijvoorbeeld meteen: daar kan ik goedkoop een vliegticket kopen."

Tip 3: Houd het simpel

"Een veelgemaakte fout is dat bedrijven een naam kiezen die uitstraalt: 'Ik ben belangrijker dan jij'", vertelt merken- en marketingdeskundige Erwin Wijman. "Dit zijn chique klinkende maar tegelijkertijd nietszeggende namen in het Engels of Latijn. Denk daarbij aan namen als Liander, Arcadis of Kendrion."

"Zulke namen moeten gepromoot worden met een lading reclame om over te brengen waar het bedrijf voor staat. Als je een naam neemt die zegt wat je doet, kan dat klauwen met geld schelen."

Vaak worden bedrijfsnamen bedacht die taalkundig ingewikkeld zijn, ziet ook Pelleboer. "Een bedrijfsnaam kan lekker klinken, maar moet ook eenvoudig te schrijven zijn."

Hier gebruikt Hülsmann een handige truc voor: de telefoontest. "Hoe klinkt het als je je zakelijke telefoon opneemt? Is je bedrijfsnaam meteen duidelijk of blijk je deze bijvoorbeeld letter voor letter te moeten spellen? Als dit niet simpel blijkt te zijn, is het niet de juiste bedrijfsnaam."

Tip 4: Gebruik de as van herkenbaarheid

"Om erachter te komen of je een goede bedrijfsnaam hebt gevonden, kun je de as van herkenbaarheid gebruiken", tipt Hülsmann. "Ik weeg de namen die ik bedenk daar altijd tegenop: een goede naam zit tussen abstract en functioneel in. Beter gezegd: is een bedrijfsnaam herkenbaar of onherkenbaar?"

Het moet daartussenin zitten, zegt de expert. "Iets als Beddengoed.nl is misschien herkenbaar, maar er zit totaal geen beleving of merkwaarde in. Bij een naam als Xyz21 heb je weer geen idee waar het over gaat. Je moet in het midden gaan zitten."

Probeer daarbij ook niet te lollig te doen, zegt Wijman. "Vermijd een woordspeling of een grappig bedoelde naam", zegt hij. "Die namen hebben vaak juist een afschrikeffect, zoals hamburgerzaak Burgertrut, Burgerlijk, aanhangwagenverhuurder Bullebak en beddenwinkel Bedweters."

"Wat goed werkt is een bedrijfsnaam met positieve associatie. Een naam als Wereldburgers zegt bijvoorbeeld veel over een hamburgerrestaurant. Je weet: dit zijn hele goede burgers, zonder dat de naam geforceerd overkomt."

Tip 5 : Bestaat de naam al?

"Zorg ervoor dat je zeker weet dat je de bedachte bedrijfsnaam mag gebruiken", aldus Hülsmann. "Je kunt dit nagaan op de officiële website van het BOIP Merkenregister."

Als een ander bedrijf dezelfde naam gebruikt, hoeft dit echter niet altijd te betekenen dat je deze moet laten liggen. Hülsmann: "Je mag een naam van een ander bedrijf namelijk wel gebruiken als je in een andere branche werkt en geen concurrenten van elkaar bent."